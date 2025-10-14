Estas lámparas pueden afectar tu WiFi: la lista completa

La señal del WiFi puede debilitarse, presentar cortes o funcionar a menor velocidad cuando ciertos tipos de iluminación emiten radiación electromagnética o están demasiado cerca del equipo receptor.

Qué lámparas provocan interferencias

Luces fluorescentes compactas (CFL) : emiten microondas que pueden interferir con las señales WiFi, sobre todo si están cerca del router o del dispositivo conectado.

Fluorescentes de tubo : muy comunes en cocinas, oficinas u otros espacios, también pueden afectar la red inalámbrica.

Lámparas LED de baja calidad : aunque los LED de buena marca suelen estar bien protegidos, los de gama baja pueden emitir interferencias electromagnéticas.

Lámparas halógenas : a pesar de que su uso se reduce, siguen siendo una fuente potencial de problemas.

Luces con estructuras metálicas grandes o decorativas: el metal alrededor de la bombilla o el cableado metálico cercano puede aumentar la interferencia.

Cómo minimizar el impacto en tu conexión

Colocá el router lo más lejos posible de luminarias fuertes o sospechosas. Idealmente, evitá tener lámparas fluorescentes justo al lado.

Usá la banda de 5 GHz de tu WiFi si tu router lo permite, ya que suele ser menos susceptible a interferencias que la de 2,4 GHz .

Invertí en bombillas de buena calidad que cumplan con normativas de emisiones electromagnéticas. Evitá opciones ultraeconómicas sin marca confiable.

Si no podés cambiar lámparas, considerá usar repetidores WiFi, sistemas de red en malla o dispositivos PLC para mejorar la cobertura.

A veces, un simple cambio de bombilla o reubicar el router puede marcar una gran diferencia en la calidad del WiFi. Si ya descartaste al proveedor, revisá la iluminación de tu hogar: puede que ahí esté la verdadera causa de tus problemas de conexión.