Cuánto cuestan los planes de Starlink Argentina en octubre 2025

Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, creció exponencialmente en Argentina gracias a su velocidad de conectividad. Los usuarios pueden elegir entre distintos planes de conexión para poder aprovechar el servicio en cualquier lado, ya sea en sus hogares o durante algún viaje. Desde octubre, ofrece una variedad de planes de internet satelital con precios más accesibles.

La compañía ofrece dos planes de conexión en todo el mundo: el Plan Residencial y el Plan Itinerante. Los usuarios pueden elegir la opción que más se adapta a sus necesidades y presupuestos, que a su vez cuentan con dos subplanes con algunas diferencias en cada caso. Desde este mes, ofrece un descuento en el kit de hardware de tamaño reducido de ambos planes. Esta promoción también se aplicará en un plan de datos específico.

Uno por uno, cada plan de Starlink

Planes Residenciales

Residencial Lite : ideal para hogares pequeños o con uso moderado de internet. Su costo mensual es de $38.000 .

Residencial Estándar: diseñado para familias o usuarios con mayor demanda de datos. Este plan tiene un precio mensual de $56.100.

Por otro lado, el hardware de tamaño estándar costará $499.999, mientras que el mini, con los descuentos mencionados, valdrá $151.600. A estos valores se les debe sumar el costo de envío, que es de $24.400 y la adición el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000.

Planes Itinerantes

Itinerante de 50 GB : pensado para usuarios que requieren conectividad en movimiento, como viajeros frecuentes. Este plan tiene un costo mensual de $44.100 durante los primeros seis meses, luego se ajusta a $63.000 .

Itinerante ilimitado: para quienes necesitan datos sin restricciones, este plan está disponible por $87.500 al mes.

Al igual que en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $151.600 y el envío también tiene el mismo precio.

Hay celulares compatibles con la red de Starlink sin necesidad de antenas externas.

Compatibilidad con celulares

Desde hace algunos meses, ciertos modelos de celulares en Argentina son compatibles con la red de Starlink sin necesidad de antenas externas. Los dispositivos compatibles incluyen: