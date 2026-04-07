Elevado vs. en el piso: dónde conviene poner el router

Fuente: Digital Trends Español.

Elevar el router ofrece ventajas concretas en cuanto a la propagación de la señal. HighSpeedInternet sugiere colocar el aparato sobre una mesa, estantería o mediante un soporte de pared, lo que contribuye a evitar que la señal quede bloqueada por muebles grandes. Al estar más alto, disminuye la posibilidad de que la energía del WiFi se dirija directamente al suelo y se disperse sin utilidad.

Los fabricantes coinciden en eso: TP-Link recomienda ubicarlo sobre una mesa o repisa, a cierta altura, para aprovechar mejor la propagación de la señal. NETGEAR también sugiere instalarlo en una zona más alta para reducir obstáculos entre el equipo y los dispositivos conectados.

El centro de la casa, siempre

La ubicación central reduce la distancia entre el router y los dispositivos en uso, lo que minimiza la pérdida de señal y mejora la experiencia de navegación. Además, permite evitar situaciones en las que una parte importante de la cobertura se desperdicia al salir fuera del perímetro del hogar o encontrarse bloqueada por paredes lejanas.

La excepción: casas de dos pisos

Para viviendas de varios pisos, el consejo es instalar el router cerca del techo en el primer piso o cerca del suelo en el segundo piso, siempre verificando que los muebles no obstaculicen la emisión de la señal. Esta pauta responde a la necesidad de repartir la cobertura entre diferentes niveles de la casa.

Qué alejarlo y qué evitar

La señal WiFi puede atravesar paredes, pero objetos y estructuras compuestos de metal, piedra, agua y azulejos representan barreras importantes para la conectividad inalámbrica. Incluso cuando la señal logra pasar a través de paredes, su intensidad disminuye.

Guías de soporte de Google, TP-Link y NETGEAR advierten que aparatos como microondas, monitores para bebé o dispositivos Bluetooth pueden generar interferencias, sobre todo en la banda de 2,4 GHz. En esos casos, mover el router o cambiar a una red de 5 GHz puede ayudar, aunque esa banda suele tener menos alcance.

Guardar el router dentro de un mueble cerrado también es un error habitual: las superficies alrededor bloquean o debilitan la señal. Mientras más libre y más alto esté el equipo, mejor llega la red a celulares, laptops y televisores.