Impacto por la IA como herramienta clave para ciberdelincuentes

La empresa NTT DATA presentó su Informe de tendencias y ciberamenazas del primer semestre de 2025, elaborado por el Departamento de Cyber Threat Intelligence (CTI), que analiza en profundidad la evolución del panorama global de amenazas y ofrece proyecciones para el resto del año. Allí reveló que el avance de la Inteligencia artificial también representa una herramienta para los ciberdelitos que vienen en crecimiento durante los últimos años.

La firma señaló que se observa la “convergencia de conflictos geopolíticos, fenómenos meteorológicos extremos y ciberataques a infraestructuras críticas para constituir un escenario de riesgos fuertemente interconectados”. En este entorno, indicaron que el panorama de amenazas muestra una clara aceleración y alertaron: “La madurez operativa de los grupos de ransomware, la adopción de IA ofensiva, la industrialización de los accesos iniciales y la explotación sistemática de vulnerabilidades han dado lugar a un ecosistema más ágil, opaco y difícil de anticipar”.

Luego, el informe apunta que el mayor impacto proviene de las “disrupciones de negocio”, seguidas por las “inversiones en detección y respuesta” y el “pago de rescates por ransomware”. Este panorama hace que el coste global del cibercrimen vaya en aumento. De hecho, según Cybersecurity Ventures, este coste alcanzó un récord de US$10,5 billones anuales en 2025, con proyecciones que lo ubican entre US$12 y US$15 billones hacia fin de año si se mantiene la actividad maliciosa actual.

Además, el trabajo destaca que Latinoamérica es una región con una creciente exposición a ciberataques, especialmente por parte de grupos de ransomware. “Hay una tendencia de expansión de ataques hacia economías emergentes en Sudamérica, donde la digitalización avanza más rápido que las capacidades de ciberdefensa. Solo en el primer semestre de 2025, se registraron 42 ataques de ransomware en Sudamérica. En respuesta, los países de la región están fortaleciendo sus marcos legales y de cooperación”, apuntó NTT DATA en un comunicado.

Un nuevo nivel de profesionalización del delito

Por otra parte, como se señaló, la IA generativa se consolida como una herramienta para crear campañas de ingeniería social más sofisticadas, perfiles falsos, deepfakes y desinformación electoral a gran escala. Esta tecnología ha facilitado la automatización de ataques y el desarrollo de scripts maliciosos con mayor rapidez y eficacia, reduciendo las barreras de entrada para actores maliciosos.

Todos los sectores son víctimas potenciales: la variabilidad de afectación sectorial se redujo en 8% respecto del informe anterior. En cantidad de ataques recibidos, en primera posición se continúa ubicando administración pública, seguida por educación, gobierno y sector público, finanzas y servicios IT.

La región latinoamericana muestra un aumento sostenido de ataques, en un contexto donde la digitalización avanza más rápido que las defensas.

Entre las tendencias emergentes de ataques, se observa un nivel de profesionalización sin precedentes. Los Initial Access Brokers (intermediarios que venden accesos a redes corporativa) ampliaron su oferta en un 15%, facilitando operaciones de ransomware (que creció un 32%) y exfiltración de datos. Mientras tanto, el modelo de ransomware-as-a-service se consolida: los atacantes pueden subcontratar fases de los ataques, compartir infraestructura e incluso reciclar recursos de grupos disueltos.

Herramientas como FraudGPT o WormGPT permiten crear correos de spearphishing de forma automática, mientras que tecnologías de clonación de voz y video facilitan eludir sistemas de verificación de identidad. El modelo malware-as-a-service también mantiene su auge, con millones de credenciales robadas por día.

Otros hallazgos del informe: