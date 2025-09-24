Gemini ahora está disponible en Google TV.

Google dio un paso más en la integración de inteligencia artificial en sus servicios: Gemini ahora está disponible en Google TV, lo que convierte al televisor en un centro interactivo mucho más completo que el que ofrecía el Asistente de Google. A diferencia de los comandos básicos, esta IA permite mantener conversaciones naturales y obtener respuestas personalizadas en tiempo real. Desde elegir la película perfecta hasta planificar un viaje o resolver una duda escolar, la experiencia promete ser mucho más cercana y útil.

Para empezar a usarla, alcanza con decir “Hola Google” o presionar el botón del micrófono en el control remoto. A partir de ahí, las posibilidades se multiplican: podés pedir recomendaciones según tus gustos y los de tu familia, recibir resúmenes de series que dejaste a medias o incluso encontrar producciones sin recordar su nombre exacto. Gemini entiende búsquedas imprecisas y devuelve opciones con reseñas, videos de YouTube y más contexto.

Qué se puede hacer con Gemini en Google TV

La inteligencia artificial convierte al televisor en un aliado para la vida diaria. Si buscás una noche de cine en pareja, podés pedir: “Mostrame algo que combine drama y comedia ligera”, y la IA se encarga de resolver el dilema. También ofrece resúmenes de temporadas enteras, explicaciones sobre temas escolares o tutoriales prácticos directamente en la pantalla grande.

Por ahora, Gemini ya funciona en la serie de televisores TCL QM9K, y durante el año se irá ampliando a otros dispositivos con Google TV. Entre ellos están el Google TV Streamer, el Walmart onn. 4K Pro, y los nuevos televisores Hisense U7, U8 y UX, además de las líneas TCL QM7K, QM8K y X11K.

Gemini también llega a Google Fotos y a la app móvil

La expansión de Gemini no se limita al televisor. En Google Fotos, ahora es posible editar imágenes con simples indicaciones escritas o por voz, como “aumentar el brillo”, “eliminar el fondo” o “hacer la foto más clara”. Solo hay que abrir el editor, elegir la opción “Ayúdame a editar” y dejar que la IA haga el trabajo.

Por su parte, la app de Gemini en Android funciona como un asistente integral. Permite resumir documentos, redactar textos, generar ideas creativas, explicar conceptos académicos o hasta planificar un viaje. En definitiva, Google apunta a que Gemini se convierta en un compañero cotidiano tanto en la pantalla grande como en el celular.