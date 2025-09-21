Google suma IA a la investigación del Alzheimer

La IA permite predecir la estructura de proteínas humanas, algo clave en los tratamientos de la enfermedad.

De cara al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este 21 de septiembre, Google destacó el papel de AlphaFold, su sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, que ya está transformando la investigación científica. La herramienta permite predecir de manera rápida y precisa la estructura de proteínas humanas, algo clave para el desarrollo de tratamientos que podrían cambiar el rumbo en la lucha contra el Alzheimer.

Hoy más de 55 millones de personas viven con esta enfermedad neurodegenerativa en el mundo. Los científicos señalan que el plegado incorrecto de proteínas es una de sus principales causas, y ahí es donde AlphaFold marca la diferencia: al ofrecer un “mapa” tridimensional exacto, abre la puerta a medicamentos más efectivos y a terapias personalizadas que ataquen la raíz del problema.

Cómo funciona AlphaFold

La IA de Google predice las formas 3D de las proteínas a partir de su secuencia genética. Antes, este proceso llevaba años de trabajo en laboratorio y altos costos. Ahora, gracias a la capacidad de AlphaFold, los investigadores pueden identificar vulnerabilidades en las proteínas defectuosas y diseñar fármacos de alta precisión.

El sistema fue entrenado con más de 100.000 estructuras de proteínas conocidas y, en apenas un año, logró predecir más de 200 millones de ellas. Google liberó esta base de datos de manera gratuita, lo que permitió que más de 2,5 millones de científicos de 190 países la usen en sus proyectos, marcando un antes y un después en la colaboración científica global.

“Si bien aún la ciencia no ha encontrado la cura definitiva para el Alzheimer, los avances que estamos observando nos hacen mirar al futuro con optimismo, convencidos de que la colaboración entre la IA y la comunidad científica está desbloqueando un potencial inmenso para comprender, tratar y, en última instancia, prevenir enfermedades que antes parecían invencibles”, comentó Adriana Noreña, Vicepresidente para Google Hispanoamérica.

Impulsa avances en la lucha contra la malaria, el Parkinson y la contaminación.

No solo para el Alzheimer

El impacto de AlphaFold va mucho más allá: ya impulsa avances en la lucha contra la malaria, el Parkinson y hasta en la investigación de soluciones frente a la contaminación plástica. Además, dio origen a AlphaGenome, un nuevo modelo de IA que busca descifrar la estructura del ADN para entender mejor cómo los genes influyen en distintas enfermedades.

De acuerdo con Google DeepMind, estas innovaciones ya permitieron ahorrar cientos de miles de años de investigación, acelerando descubrimientos que antes parecían inalcanzables. Aunque la cura definitiva para el Alzheimer aún no existe, el cruce entre inteligencia artificial y ciencia abre un horizonte optimista y lleno de posibilidades.