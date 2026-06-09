Es gratis y ya se puede bajar: el nuevo juego de Game of Thrones para celulares que enloquece a los fanáticos

Fuente: Mercado Negro.

Desarrollado por Warner Bros. Games Boston y publicado por Warner Bros. Games en colaboración con HBO, el juego invita a los jugadores a comenzar su viaje como un nuevo jinete de dragón que busca dominar Westeros durante la Guerra Civil Targaryen a través de combates tácticos basados en casillas. La ambientación está ubicada 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen: el universo de la Danza de los Dragones, la misma época que cubre House of the Dragon, la serie que está por volver con su tercera temporada.

De qué trata el juego

Dragonfire es un juego de estrategia 4X con elementos de guerra en tiempo real. El jugador crea su personaje como jinete de dragón descendiente de Valyria y debe expandir su poder: construir bases, reclutar ejércitos, forjar alianzas con otros jugadores y usar dragones como unidades de ataque y defensa en un mapa de Westeros basado en casillas.

Cuenta con 28 dragones únicos disponibles desde el lanzamiento, con más por llegar en futuras actualizaciones. Los jugadores pueden coleccionar dragones icónicos de la serie como Caraxes y Syrax, además de criaturas originales creadas específicamente para el juego. Cada dragón tiene habilidades de mando distintas, habilidades pasivas, afinidades de tropas y sinergias poderosas que permiten diferentes estrategias.

Los jugadores pueden desplegar hasta cinco ejércitos liderados por dragones simultáneamente, lo que habilita marchas coordinadas, asaltos estratégicos y maniobras defensivas. También hay un minijuego llamado Dragon Strike, donde el jugador vuela con su dragón para evadir obstáculos y atacar enemigos entrantes.

La integración con HBO Max: el diferencial del juego

Una de las novedades más llamativas del juego no tiene que ver con el gameplay, sino con cómo se conecta con la serie. Warner confirmó que los jugadores podrán vincular sus cuentas de HBO Max para desbloquear recompensas especiales conforme avancen viendo la tercera temporada de La Casa del Dragón. Cada episodio permitirá obtener contenido dentro del juego, mientras que completar la temporada desbloqueará recompensas premium adicionales. Es una de las primeras integraciones directas entre una plataforma de streaming y un videojuego de este tipo.

Cómo descargarlo

El proceso es el mismo que cualquier juego gratuito:

iPhone: App Store → buscá "Game of Thrones Dragonfire" → Obtener.

App Store → buscá "Game of Thrones Dragonfire" → Obtener. Android: Google Play → buscá "Game of Thrones Dragonfire" → Instalar.

El juego ya puede descargarse tanto en iOS como en Android. Cuenta con eventos en vivo con actualizaciones frecuentes de nuevos dragones, eventos de temporada e historias, además de JcJ global donde se compite contra miles de estrategas en batallas por el trono en tiempo real.