Google lleva a Windows una función muy querida de Mac

Google acaba de lanzar una nueva app para Windows que busca cambiar por completo la forma en que usás la PC: integra un buscador estilo Spotlight con inteligencia artificial de Google Gemini. La herramienta ya está disponible y promete acceder a archivos, apps y resultados web desde un solo lugar, sin necesidad de abrir múltiples programas.
La clave está en su acceso rápido: con un atajo de teclado (Alt + Espacio) se abre una barra flotante que permite buscar contenido local, hacer consultas en internet o interactuar con la IA en tiempo real. Todo esto convierte a la aplicación en una especie de centro unificado de productividad, pensado para competir directamente con funciones como Spotlight de macOS.
Cómo es la nueva app de Google para Windows
La app funciona como un buscador inteligente que combina varias tecnologías de Google. Por un lado, permite encontrar archivos en la computadora o aplicaciones instaladas; por otro, suma resultados online y herramientas avanzadas como Google Lens.
Además, incluye un “modo IA” impulsado por Gemini, que permite hacer preguntas en lenguaje natural, generar respuestas y obtener información contextual sin salir de la ventana. Esto representa un salto frente a los buscadores tradicionales del sistema operativo, que suelen limitarse a resultados básicos.
Integración total con el escritorio
Uno de los puntos más destacados es la capacidad de entender el contexto de lo que está pasando en pantalla. La app puede interactuar con contenido visible, analizar imágenes o textos y ofrecer respuestas más precisas según lo que el usuario esté viendo.
También permite buscar en servicios como Google Drive o combinar información local con datos online, algo que apunta directamente a mejorar la productividad diaria. En la práctica, se convierte en una herramienta que centraliza tareas que antes requerían varias apps distintas.
Una apuesta fuerte por la inteligencia artificial
Este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de Google para llevar Gemini al escritorio y competir con otras plataformas de IA. La idea es clara: transformar la búsqueda en una experiencia más inteligente, integrada y contextual.
Con esta app, Windows suma una función que históricamente fue una de las más valoradas en Mac. Pero ahora, con el agregado de inteligencia artificial, Google intenta ir un paso más allá y redefinir cómo interactuamos con nuestras computadoras.