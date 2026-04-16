Google anuncia becas para su Certificado de Carrera y curso de IA en Argentina: cómo aplicar

Según Google, el nuevo Certificado de IA Profesional está diseñado para implementar herramientas de inteligencia artificial generativa en el trabajo cotidiano, potenciando la productividad tanto en la creación de contenidos como en el análisis de datos, la automatización de tareas y el uso ético de la tecnología. El programa apunta a cerrar la brecha de conocimiento digital y sumar más profesionales a la economía digital latinoamericana.

Qué incluyen las becas

Las becas dan acceso gratuito a dos tipos de formación. Por un lado, los Certificados de Carrera de Google en áreas de alta demanda laboral: Soporte IT, Análisis de Datos, Marketing Digital y Comercio Electrónico, Ciberseguridad, entre otros. Los Certificados Profesionales tienen una duración estimada de 6 meses, con un ritmo de aproximadamente 10 horas semanales. Son 100% online y se pueden hacer a ritmo propio.

Por otro lado, el nuevo Certificado de IA Profesional, diseñado por expertos de Google para aprender a usar herramientas de inteligencia artificial generativa en el trabajo diario. Al finalizar el curso se otorgará un certificado de Google que avala los conocimientos adquiridos y una biblioteca de prompts reutilizables para aplicar en cualquier contexto.

Por qué vale la pena anotarse

Para principios de 2026, Google contaba con 120.000 graduados de sus Certificados en América Latina, de los cuales el 75% reportó un impacto positivo en su carrera —como un nuevo empleo, ascenso o aumento— a los seis meses de certificarse. Los números son concretos y hablan por sí solos. Además, según un estudio de Coursera, el 92% de los empleadores tiene más probabilidades de contratar a un candidato con microcredenciales en IA generativa que a uno sin ella.

Cómo aplicar desde Argentina

En Argentina, las becas se canalizan a través de Fundación Compromiso (Potrero Digital), en alianza con Google. Para acceder hay que ser mayor de 13 años, tener una computadora con acceso a internet, residir en Argentina y no contar con los medios económicos para acceder a otras opciones de formación. La cursada se desarrolla exclusivamente dentro de la plataforma Coursera.

Los interesados pueden postularse en potrerodigital.org/google o a través de los canales oficiales del programa Crecé con Google. La inscripción es gratuita y el acceso es completamente online.