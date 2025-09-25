Gmail presentó novedades para iOS y Android

Aunque se trate de ajustes simples, la comunidad los pedía hace años.

Gmail acaba de lanzar dos cambios muy esperados por sus usuarios, que ya están disponibles tanto en Android como en iOS. En los celulares con sistema operativo de Google ahora se pueden marcar correos como leídos directamente desde la notificación, sin necesidad de abrir la aplicación. En los iPhone, en cambio, las notificaciones incorporan la foto del remitente, lo que permite identificar rápidamente quién envió el mensaje y decidir qué leer primero.

Aunque se trate de ajustes simples, la comunidad los pedía hace años. En Android, la acción de marcar como leído también elimina la alerta de forma automática, lo que agiliza la gestión de la bandeja de entrada y aporta comodidad y rapidez. Insólitamente, Google se demoró 17 años en sumar esta función.

Gmail: cambios en Android y iOS

En Android: ahora es posible marcar como leído un correo entrante desde la notificación y, al hacerlo, la alerta desaparece.

En iOS: las notificaciones de Gmail muestran la foto o avatar del remitente, lo que aporta claridad visual y ayuda a priorizar los mensajes más importantes.

Una pestaña para compras online

Además de estas mejoras, Gmail incorporó recientemente una pestaña especial para el comercio electrónico. Bajo el nombre “Compras”, esta sección reúne todos los correos vinculados con pedidos y entregas, tanto en la versión web como en las apps móviles. Se suma a las ya conocidas pestañas “Principal”, “Social”, “Promociones” y “Notificaciones”.

La idea es simplificar el seguimiento de los paquetes. Incluso, Gmail sigue mostrando en la bandeja principal los envíos que llegan ese mismo día en formato de tarjeta, con accesos directos para consultar el producto o rastrear la entrega en tiempo real.

Podés marcar como leído un correo desde la notificación.

Gmail con Inteligencia Artificial

Estas actualizaciones se suman a las funciones impulsadas por inteligencia artificial a través de Gemini, como resúmenes automáticos de correos y herramientas para gestionar suscripciones. Con estos cambios, Gmail refuerza su liderazgo como uno de los servicios de correo más completos y utilizados a nivel global.