Difuminá tu casa en Street View en 5 pasos

Si no te gusta que cualquiera pueda ver la fachada de tu casa (o hasta tu auto) en Street View, tenés una salida: pedirle a Google que difumine la imagen. La función existe desde hace años y se hace desde la opción “Informar un problema” en Street View; no borra la foto, pero la cubre con un difuminado para proteger detalles identificables.

El trámite es directo, pero exige pruebas: Google pide que acredites que sos el/la propietario/a o residente (recibo, escritura, etc.) antes de evaluar la solicitud —y, ojo, una vez aprobado el difuminado no hay vuelta atrás—. Además, por el control manual que hace la compañía, el proceso puede tardar bastante (usuarios y algunas fuentes señalan plazos de varios meses).

Cómo pedir el difuminado en Street View

Entrá a Google Maps en la compu y buscá tu dirección. Abrí la imagen en Street View. Hacé clic en “Informar un problema” (abajo a la derecha). Ajustá el recuadro para cubrir lo que quieras difuminar y marcá “Casa” como motivo. Adjuntá la prueba de que la propiedad es tuya y completá el formulario.

Consejos y advertencias

Una vez hecho esto, Google revisará el caso y determinará si tu casa debe ser difuminada o no. No se basará en lo que aparece en la imagen, simplemente comprobará si es tu propiedad. Si es el caso, procederá a difuminar la parte que has seleccionado basándose en tu petición. Sin embargo, la empresa no ofrece un tiempo de respuesta a la solicitud, pero puede demorarse en hacerse efectivo.

Teniendo esto en cuenta, es recomendable tomarse un tiempo a la hora de recopilar la información que vas a enviar, pues cuán más completa sea, más probabilidades tendrás de que tu solicitud se apruebe. Ene ste sentido, es prudente tomar ciertas precauciones:

Una vez aprobado el difuminado no hay vuelta atrás.

Reuní la documentación con calma: más pruebas claras aumentan las chances de aprobación.

Pensalo dos veces: el difuminado es, en la práctica, irreversible para el solicitante.

Detalle: si sos la única casa difuminada de la cuadra eso puede llamar la atención de curiosos o, según expertos, incluso de delincuentes; evaluar el contexto local es recomendable.

En síntesis: si priorizás la privacidad, pedir el difuminado de tu casa en Street View es una herramienta útil y accesible —pero hacelo informado: juntá pruebas, considerá tiempos y las consecuencias antes de dar el paso.