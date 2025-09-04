Xbox Game Pass suma 6 títulos imperdibles en septiembre: cuáles son

Con el comienzo de un nuevo mes, Xbox Game Pass vuelve a dar de qué hablar gracias a una oleada de lanzamientos que prometen variedad y calidad para todos los gustos. Entre los seis juegos que se suman al catálogo, destaca especialmente Hollow Knight: Silksong, una secuela largamente esperada por los fans y considerada uno de los títulos más importantes del año.

Pero la lista incluye propuestas para todas las edades, desde aventuras indie hasta opciones familiares y de simulación, disponibles en distintas plataformas y planes de suscripción. A continuación, repasamos las fechas clave, las plataformas disponibles y los detalles de cada juego para que no te pierdas ninguna novedad durante septiembre.

Lanzamientos de la primera semana

La primera ola de novedades empieza fuerte en la semana del 1 de septiembre:

I Am Your Beast : disponible desde el 2 de septiembre en nube, PC y Xbox Series X|S. Incluido en Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.

Nine Sols : llega el 3 de septiembre para Xbox Series X|S, ya disponible también con Game Pass Standard.

Hollow Knight: Silksong : uno de los lanzamientos más esperados del año. Disponible desde el 4 de septiembre en nube, consola y PC para suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Cataclismo: también el 4 de septiembre, solo para PC y en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La joya del mes es Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong es sin dudas el plato fuerte de septiembre. Esta secuela del aclamado metroidvania fue desarrollada por Team Cherry durante años y se convirtió en uno de los juegos más esperados por la comunidad. En este nuevo capítulo, usás a Hornet como protagonista, explorando el reino de Pharloom lleno de enemigos, secretos y desafíos.

Lo más destacado es que llega a Game Pass el mismo día de su lanzamiento -el 4 de septiembre- sin costo adicional. Esta modalidad “day‑one” lo convierte en una excelente oportunidad para quienes quieran jugar sin esperar ni pagar de más.

Más juegos para todos los gustos

La segunda semana trae un título familiar:

Paw Patrol World: disponible desde el 10 de septiembre en nube, consola y PC. Incluido en todas las versiones de Game Pass (Ultimate, PC y Standard).

Y en la tercera semana: