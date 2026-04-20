Últimos días para aprovechar las Ofertas de Pascuas de PlayStation: 10 recomendados

La selección de PlayStation es amplia y no tiene una temática fija: hay shooters, RPGs, aventuras de acción y peleas, tanto de grandes estudios como de desarrolladores independientes. Para quienes tengan PlayStation Plus, algunos títulos suman un descuento adicional sobre el precio ya rebajado. Van los 10 recomendados.

1. Mortal Kombat 1 — hasta 80% de descuento

El reinicio de la saga de NetherRealm Studios que relanza el universo de los personajes icónicos desde cero. Gameplay refinado, modos de juego variados, roster completo y el nivel de violencia y espectáculo que define a la franquicia. Al 80% de descuento, es una de las compras más accesibles de toda la lista.

2. Resident Evil 3 Remake — 50% de descuento

Jill Valentine enfrenta a Nemesis en una Raccoon City completamente reconstruida con el motor gráfico moderno de Capcom. Intenso, acelerado y más orientado a la acción que su predecesor, es un imprescindible para los fans del survival horror y uno de los mejores remakes de la saga.

3. Hogwarts Legacy — 85% de descuento

Una de las mayores sorpresas de los últimos años: un RPG de mundo abierto ambientado en el universo mágico de J.K. Rowling en el siglo XIX. Permite explorar el castillo de Hogwarts y sus alrededores con una libertad inédita para la franquicia, y aprender hechizos, cultivar plantas y combatir criaturas mágicas.

4. Clair Obscur: Expedition 33 — Deluxe Edition — 20% de descuento

Una de las apuestas más originales de los últimos tiempos en el género de los RPGs por turnos. Ambientado en una Belle Époque de fantasía oscura, el juego sigue a una expedición que parte a enfrentar a la Pintora, un ser que cada año borra de la existencia a todos los que tienen cierta edad. Visualmente impresionante y con una propuesta narrativa muy particular.

5. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Digital Deluxe Edition — 40% de descuento

El remake de uno de los juegos más aclamados de la historia llega con el descuento más grande de la lista. Snake Eater reconstruye la misión de Big Boss en la jungla soviética de los años 60 con gráficos completamente modernos. Sigilo, supervivencia en la naturaleza y una de las historias más recordadas de la saga de Hideo Kojima.

6. Dragon Ball: Sparking! Zero — 50% de descuento

El esperado retorno de la saga Budokai Tenkaichi, con el mayor roster de personajes de Dragon Ball en la historia de los videojuegos. Batallas espectaculares, recreación fiel de los momentos más icónicos del anime y un modo de combate vertiginoso que no decepciona a los fans.

7. Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 55% de descuento

Uno de los juegos más aclamados del año pasado. Acción en tercera persona brutal y frenética, ambientada en el universo de Warhammer. Campaña sólida y modo cooperativo muy activo que mantiene la comunidad viva. Difícil de ignorar para los fanáticos del género.

8. Cyberpunk 2077 — 45% de descuento

El ambicioso RPG de CD Projekt RED, ambientado en Night City, una megalópolis del futuro controlada por corporaciones. Tras años de actualizaciones y la expansión Phantom Liberty, hoy es una experiencia muy distinta a la del lanzamiento: pulida, profunda y con una narrativa memorable.

9. Grand Theft Auto V (PS4 y PS5) — 67% de descuento

El mayor descuento de toda la lista para uno de los juegos más vendidos de la historia. La versión PS5 incluye mejoras gráficas, tiempos de carga reducidos y háptica del DualSense. Incluye acceso a GTA Online y la campaña de Trevor, Michael y Franklin que sigue siendo referencia del mundo abierto.

10. Red Dead Redemption 2 — 80% descuento

La obra maestra de Rockstar Games. Un western de mundo abierto que sigue a Arthur Morgan y la pandilla Van der Linde en su declive. Una de las narrativas más ricas de la historia del videojuego, con un nivel de detalle en el mundo abierto que sigue siendo referencia años después de su lanzamiento.