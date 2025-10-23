Steam regala Dota 2: cómo descargarlo

Si nunca destrabaste este vicio llamado Dota 2, este es tu momento. En la plataforma de Steam podés descargarlo, instalarlo y jugarlo sin pagar nada, ya que tanto el acceso como todos los héroes están disponibles sin costo adicional.

La versión gratuita permite instalar el juego en PC, acceder a sus modos competitivos y cooperativos, y sumarte a una comunidad global que lleva años activa.

Paso a paso para descargar Dota 2

Creá o ingresá a tu cuenta de Steam en tu PC. Buscá “Dota 2” en la tienda de Steam o accedé directamente al enlace del juego. Hacé clic en “Instalar juego” o “Agregar a biblioteca”. No te cobrará nada. Una vez descargado, iniciá el juego, completá el tutorial inicial si querés, y comenzá a jugar en línea. Asegurate de descargar las actualizaciones al ingresar por primera vez para ver todas las funciones disponibles.

Qué incluye la versión gratis y qué tenés que saber

Todos los más de 100 héroes están disponibles desde el principio, sin compras obligatorias.

El modelo de negocio se basa en cosméticos (aspectos, skins) y pases de batalla, no en ventajas pagas.

El título es gratuito para siempre , por lo que una vez agregado a tu biblioteca podés volver a instalarlo cuando quieras sin costo.

Revisá los requisitos mínimos de sistema (CPU, GPU, RAM) para asegurarte de que tu PC lo corra de forma fluida.

Consejos antes de arrancar