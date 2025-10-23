EN VIVO
Steam regala Dota 2: cómo descargarlo

El popular videojuego multijugador de acción y estrategia Dota 2 está disponible de forma completamente gratis en la plataforma Steam.

23 de octubre, 2025 | 18.27

Si nunca destrabaste este vicio llamado Dota 2, este es tu momento. En la plataforma de Steam podés descargarlo, instalarlo y jugarlo sin pagar nada, ya que tanto el acceso como todos los héroes están disponibles sin costo adicional.

La versión gratuita permite instalar el juego en PC, acceder a sus modos competitivos y cooperativos, y sumarte a una comunidad global que lleva años activa.

Paso a paso para descargar Dota 2

  1. Creá o ingresá a tu cuenta de Steam en tu PC.

  2. Buscá “Dota 2” en la tienda de Steam o accedé directamente al enlace del juego.

  3. Hacé clic en “Instalar juego” o “Agregar a biblioteca”. No te cobrará nada.

  4. Una vez descargado, iniciá el juego, completá el tutorial inicial si querés, y comenzá a jugar en línea.

  5. Asegurate de descargar las actualizaciones al ingresar por primera vez para ver todas las funciones disponibles.

Qué incluye la versión gratis y qué tenés que saber

  • Todos los más de 100 héroes están disponibles desde el principio, sin compras obligatorias.

  • El modelo de negocio se basa en cosméticos (aspectos, skins) y pases de batalla, no en ventajas pagas.

  • El título es gratuito para siempre, por lo que una vez agregado a tu biblioteca podés volver a instalarlo cuando quieras sin costo.

  • Revisá los requisitos mínimos de sistema (CPU, GPU, RAM) para asegurarte de que tu PC lo corra de forma fluida.

Consejos antes de arrancar

  • Usá auriculares o parlantes: la comunicación y sonido son clave en Dota 2.

  • Registrá un apellido y sincronizá tu cuenta para seguir la reputación y las estadísticas.

  • Enfocate en el aprendizaje: Dota 2 tiene una curva de aprendizaje elevada, pero es muy gratificante.

  • Invitá a tus amigos o uníte a un grupo: el juego coopera mucho mejor con equipo.

  • Revisá tus hábitos de juego: la partida típica dura 30-50 min, así que planificá tu tiempo.

