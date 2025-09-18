Samsung Odyssey Cup: fecha, dónde verla y qué equipos jugarán

Este 19 y 20 de septiembre, la comunidad gamer regional pondrá los ojos en la Samsung Odyssey Cup, una competencia que se afianza como referencia para los equipos de eSports en Latinoamérica. El torneo, que nació para destacar el talento de los mejores jugadores de la región, convoca no solo a los equipos más fuertes, sino también a una audiencia cada vez más grande y apasionada por los deportes electrónicos.

La edición 2025 será especial para Argentina, ya que el equipo 9Z Globant -un referente local en títulos como Counter Strike y Valorant- estará compitiendo por el trofeo. Su presencia refuerza el crecimiento del gaming argentino, que en los últimos años viene sumando victorias y reconocimiento a nivel continental.

¿Cuándo y dónde ver la Samsung Odyssey Cup?

Fechas: jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 2025

Horario: desde las 13 (hora Argentina) cada día

Transmisión oficial: YouTube de Samsung Twitch de Gamers Club Twitch de Forg1



Ambas jornadas serán transmitidas en vivo y en español, con relatores, analistas y cobertura especial para quienes sigan la definición desde cualquier parte del continente. También habrá contenidos exclusivos, entrevistas a jugadores y sorteos para la audiencia.

¿Quiénes juegan y cómo será el formato?

La final regional de la Samsung Odyssey Cup reúne a los mejores equipos de Latinoamérica, seleccionados tras varias fases de clasificación en diferentes países. La grilla completa de participantes incluye representantes de Argentina, Brasil, Chile, México y otros países de la región. Entre ellos destaca el equipo 9Z Globant, que ya es un emblema del gaming nacional.

El formato de la competencia prevé enfrentamientos al mejor de tres partidas en la mayoría de las rondas, y una gran final en la que el ganador se llevará el título de campeón regional. La Samsung Odyssey Cup no solo ofrece premios económicos y reconocimiento, sino también la posibilidad de impulsar la carrera profesional de los jugadores y visibilizar el gaming latinoamericano a nivel internacional.

Un evento que potencia la escena gamer

La Samsung Odyssey Cup se consolida como un espacio para mostrar innovación, talento joven y la integración de la tecnología en el deporte. Además, sirve para destacar la importancia del gaming como motor de nuevas oportunidades profesionales y de inclusión digital.

La expectativa está puesta en el desempeño de 9Z Globant, pero también en el espectáculo, el show y la pasión que mueve el eSport en toda Latinoamérica. Si querés seguir todos los detalles, no dudes en sumarte a las transmisiones oficiales y apoyar a los equipos favoritos.