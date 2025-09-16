EA Sports FC 26: qué requisitos tiene para PC

Electronic Arts confirmó los requisitos oficiales de EA Sports FC 26 en PC y detalló todas las mejoras que llegarán a la versión de ordenador. Con la salida prevista en apenas dos semanas, la compañía busca garantizar una experiencia más fluida, personalizable y fiel a lo que pidió la comunidad.

Entre los cambios más importantes se destacan un mayor control gráfico, soporte ampliado para mandos y ajustes que apuntan a optimizar el rendimiento. Otro de los puntos fuertes está en la compatibilidad con controles. Los jugadores de PC podrán disfrutar de vibración completa en el DualShock 4 de PlayStation 4 vía USB, mientras que el DualSense de PS5 incorpora funciones hápticas y gatillos adaptativos, ofreciendo una inmersión más cercana a la consola de Sony.

Requisitos de EA Sports FC 26 en PC

Para correr el juego en su versión más básica, los jugadores deberán contar con Windows 10 o 11 de 64 bits, un procesador AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k, 8 GB de RAM y una placa de video equivalente a una AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti. Además, se requiere conexión a internet y al menos 100 GB de espacio disponible.

En cambio, para disfrutar de una experiencia más fluida, EA recomienda un Ryzen 7 2700X o un Intel Core i7 6700, acompañado de 12 GB de RAM y una tarjeta gráfica AMD RX 5600 XT o Nvidia GTX 1660. En ambos casos, el juego funcionará con DirectX 12 y necesita una tarjeta de sonido compatible.

Requisitos mínimos (720p, 60 FPS, configuración baja):

SO: Windows 10/11 (64 bits, actualizado).

Procesador: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 1600.

RAM: 8 GB.

Gráfica: NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 570 (4 GB VRAM).

Almacenamiento: 100 GB.

DirectX: 12.

Conexión: Banda ancha.

Requisitos recomendados (1080p, 60 FPS, configuración media):

SO: Windows 10/11 (64 bits, actualizado).

Procesador: Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 7 2700X.

RAM: 12 GB.

Gráfica: NVIDIA GTX 1660 o AMD RX 5600 XT (6 GB VRAM).

Almacenamiento: 100 GB.

DirectX: 12.

Mejoras técnicas y gráficas

La versión de PC de EA Sports FC 26 incorpora un sistema de resolución dinámica con objetivo de FPS para mantener la fluidez en momentos exigentes. Además, los jugadores podrán llevar la tasa de cuadros hasta 240 FPS, elegir monitores activos, filtrar resoluciones por relación de aspecto y activar nuevas opciones de VSync fraccionado.

El juego incorpora un sistema de resolución dinámica.

El menú de configuración gráfica fue rediseñado: ahora incluye descripciones claras del impacto de cada ajuste en CPU, GPU y memoria de video. También se suman presets predefinidos (Bajo, Medio, Alto, Ultra y Automático) y parámetros avanzados que afectan césped, público, iluminación y físicas de ropa y cabello.

Además, EA confirmó que el sistema EA Javelin Anticheat estará disponible desde el primer día. Al operar a nivel de kernel, este software detecta trampas avanzadas y ahora añade métodos más refinados de control de integridad, con el objetivo de mantener partidos seguros y justos en PC.