EA Sports FC 26: tráiler, precio, fecha de lanzamiento y novedades

El EA FC 26 estará disponible a nivel mundial el 26 de septiembre de 2025 para múltiples plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Antes de la fecha oficial, quienes adquieran la Edición Ultimate podrán acceder 7 días antes (es decir, desde el 19 de septiembre). En cuanto al precio, la versión Ultimate costará US$ 99,99, y la Standard US$ 69,99. La pre‑venta también incluye distintas recompensas para quienes reserven con anticipación.

Tráiler y novedades que anticipa

El tráiler de presentación mostró mejoras visuales notables: modelados de jugadores más realistas, efectos en estadios mejor trabajados, detalles en césped y condiciones climáticas más dinámicas. Además, se destacaron:

Mejoras en jugabilidad : movimientos más ágiles, dribling más fluido, inteligencia artificial más precisa, especialmente de los porteros.

Dos modos de juego definidos : “Competitivo”, diseñado para multijugador y competencia online; y “Auténtico”, con una experiencia más cercana al fútbol real, más defensiva y con decisiones tácticas relevantes.

En “Clubes de juego” se incorpora la posibilidad de afiliarse a hasta 3 clubes al mismo tiempo, ampliando la interacción pro‑comunidad. También hay eventos en vivo, desafíos temporales y reglas alternativas que diversifican la experiencia durante la temporada.

Lo que significa para los jugadores

Lo más relevante es que FC 26 no es solo una actualización estética: EA escuchó a la comunidad y adaptó aspectos básicos de la jugabilidad para hacerlos más sensibles al feedback. Los porteros mejoran su comportamiento, el regate responde mejor y los perfiles de jugador (arquetipos) permiten personalizar cómo rendís en distintas posiciones.

Si sos fanático del modo Carrera, del Ultimate Team o simplemente buscas un simulador de fútbol más auténtico, FC 26 apunta a ofrecer mejoras significativas. Ahora resta ver detalles locales como precios en moneda local, disponibilidad de licencias específicas, versiones físicas vs. digitales, y cómo será el soporte post‑lanzamiento.