PlayStation 6 portátil: cuándo llegaría y cuánto costaría

Los rumores sobre la próxima generación de consolas ya pisan fuerte, y todo indica que Sony prepara una jugada que puede sacudir el mercado: una PlayStation 6 portátil. Según trascendió en las últimas semanas, el dispositivo llegaría al mercado hacia fines de 2027 y tendría un precio que rondaría entre los 399 y 499 dólares, lo que la pondría a competir de lleno con la Nintendo Switch 2.

La información surgió del canal especializado Moore’s Law Is Dead, que aseguró que esta versión de la PS6 será retrocompatible con juegos de PS4 y PS5 y contará con un dock para usarla tanto en modo portátil como de escritorio. En cuanto al precio, se habla de diferentes modelos, pero todos la ubicarían en línea con lo que se espera para la Switch 2 y por debajo de la próxima Xbox Ally X.

PlayStation 6 portátil: precio y fecha

De acuerdo a los supuestos modelos, uno sería PS6S, que estaría entre los 299 y 399 dólares; la PS6 estándar, con un valor estimado de 399 a 499 dólares; y una versión más completa que rondaría entre 549 y 699 dólares.

La historia juega a favor de estos rumores: la PS4 se lanzó en 2013, la PS5 en 2020 y todo apunta a que la PS6 verá la luz en noviembre de 2027. De hecho, grandes títulos como The Witcher 4 o el esperado Physint de Hideo Kojima podrían ser parte del catálogo inicial de la consola. De esta manera, se podría repetir el patrón de los 7 años.

Si bien Sony no hizo ningún anuncio oficial, desde la compañía ya admitieron que trabajan en la próxima generación de consolas. Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, sostuvo que pese al auge del juego en la nube, el público sigue buscando experiencias locales sin depender de la conexión a internet. Esto refuerza la idea de que una portátil potente y retrocompatible tiene un lugar asegurado en el mercado. Por ahora, habrá que esperar confirmaciones oficiales, pero todo indica que Sony ya está preparando su próximo golpe.

Además, detallaron que el equipo funcionaría con una velocidad de reloj de 1.20 GHz en modo portátil y 1.65 GHz al estar conectada. Todo esto le permitiría ofrecer un rendimiento bruto superior al de las próximas consolas portátiles de Microsoft.