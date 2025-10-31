METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sumó su modo multijugador

La experiencia de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater acaba de ampliarse. KONAMI anunció que el nuevo modo multijugador FOX HUNT ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam), llevando el espionaje táctico al terreno online.

La propuesta retoma el ADN clásico de la saga, donde el sigilo, la estrategia y el dominio del terreno son tan importantes como la puntería y la velocidad. En Metal Gear, no hay nada más importante que no ser detectado.

FOX HUNT propone partidas en ambientaciones selváticas que homenajean al universo original, pero con un enfoque competitivo. Hasta 12 jugadores pueden participar en enfrentamientos donde el objetivo no es solo eliminar oponentes, sino sobrevivir, conseguir equipo y cumplir misiones dinámicas. La actualización llega junto a una oferta especial: la edición digital deluxe del juego tiene un 20% de descuento en PS5 y Steam.

Qué trae FOX HUNT: modos, mecánicas y objetivos

FOX HUNT incorpora dos modalidades principales inspiradas en la esencia de la saga:

Captura de supervivencia

Los jugadores deben localizar y capturar ranas Kerotan ocultas en el escenario antes que los rivales. Con cada minuto que pasa, la cantidad de objetivos disminuye, intensificando los encuentros y obligando a tomar riesgos controlados.

Intrusión de supervivencia

Un modo más táctico: avanzar por zonas designadas sin ser detectado mientras las áreas seguras se reducen. El sigilo, la coordinación y el posicionamiento son claves para no quedar expuesto.

Además, todos los operativos reciben herramientas icónicas del universo Metal Gear:

Traje AT-CAMO para camuflaje dinámico según el terreno

Naked Sense , un sentido especial para detectar amenazas y objetos

Acceso a armas y equipo que se obtienen directamente en el campo de batalla

FOX HUNT busca traducir el “juego del gato y el ratón” que caracteriza a la franquicia al ecosistema multijugador moderno, sin perder identidad.

Cómo jugar y novedades adicionales

El modo FOX HUNT ya está disponible para todos los jugadores que posean Metal Gear Solid Δ: Snake Eater en cualquiera de sus plataformas. Solo hay que actualizar el juego y acceder a la nueva pestaña de multijugador desde el menú principal.

Konami acompañó este lanzamiento con tráileres especiales y destacó que este es el primer paso de una expansión del ecosistema competitivo del título. La recepción inicial de la crítica fue positiva, y la comunidad celebra que la marca vuelva a apostar por experiencias multijugador con fuerte componente táctico.

Para quienes aún no tienen el juego, la edición digital deluxe se encuentra con 20% de descuento en PS5 y Steam por tiempo limitado.