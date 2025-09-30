Metal Gear Solid Δ: Snake Eater recibe una nueva actualización

Konami confirmó la llegada de una de las actualizaciones más importantes para Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: el nuevo modo multijugador en línea FOX HUNT, que estará disponible de forma gratuita a partir del 30 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam).

Este modo propone una experiencia diferente, inspirada en el clásico “juego de las escondidas”, pero con la tensión, el sigilo y la acción táctica que definen a la saga Metal Gear. FOX HUNT lleva la acción al corazón de la jungla, con escenarios que exigen astucia, estrategia y reflejos para sobrevivir y superar a los rivales.

¿Cómo se juega FOX HUNT?

FOX HUNT permite partidas de hasta 12 jugadores que se unen a la unidad encubierta “FOX” para participar en misiones de entrenamiento estilo supervivencia. Cada jugador debe recolectar armas y equipamiento en el campo, moverse con cautela y utilizar el entorno a su favor.

Hay dos modos principales:

Captura de supervivencia : enfrentamiento multifase donde el objetivo es capturar las ranas Kerotan, que se vuelven cada vez más escasas a medida que avanza el juego. Gana quien logre atrapar más y evitar ser eliminado en el proceso.

Intrusión de supervivencia: misión de alta presión donde los jugadores deben mantener su posición dentro de zonas que van disminuyendo de tamaño. Aquí el sigilo, la ubicación y la estrategia marcan la diferencia para llegar a la ronda final.

Ambos modos premian la capacidad de camuflarse, moverse sin ser detectado y elegir el momento adecuado para atacar o huir.

Innovaciones en el sigilo y el equipamiento

Todos los jugadores en FOX HUNT cuentan con el traje AT-CAMO, que permite cambiar rápidamente el patrón de camuflaje según el entorno: fundamental para evitar ser detectado y lanzar emboscadas. Además, la función Naked Sense permite detectar enemigos y objetos en el mapa, añadiendo una capa extra de estrategia y percepción al juego.

La actualización es completamente gratuita y busca expandir la experiencia clásica de Metal Gear con una propuesta ideal para quienes disfrutan de la competencia online, la cooperación y el sigilo.

Con FOX HUNT, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater se reinventa y le da nueva vida al multijugador, combinando la adrenalina del “cazador vs. presa” con las mecánicas que convirtieron a la franquicia en leyenda.