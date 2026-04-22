Furor por el Curling de oficina: el insólito videojuego con descuento en Steam

Office chair curling, el nuevo videojuego furor (Foto: Steam).

En un mercado saturado de gráficos hiperrealistas y presupuestos millonarios, la escena del gaming independiente vuelve a dar un golpe de efecto con una propuesta tan absurda como adictiva. Se trata de Office Chair Curling, el título desarrollado por los creadores independientes osuika y kris_wilson88, que acaba de desembarcar en las computadoras argentinas para transformar el tedio de la oficina en un deporte de alta competencia.

El concepto es una oda al ocio creativo: trasladar las reglas del curling -ese deporte olímpico de invierno donde se deslizan piedras sobre hielo- al frío suelo de baldosas de una oficina promedio. Pero aquí, las pesadas piedras son reemplazadas por sillas giratorias de escritorio y los atletas son oficinistas que, cansados de las planillas de cálculo, deciden lanzar sus asientos hacia un objetivo para determinar quién manda en el piso.

Originalmente concebido para la consola portátil Playdate, el juego mantiene una estética retro de "1-bit" en blanco y negro que le otorga una identidad visual única. Pese a su sencillez técnica, el motor de físicas es sorprendentemente preciso, permitiendo que el roce de las ruedas, el peso del "atleta" y la dirección del empuje definan el éxito o el fracaso de cada lanzamiento. El juego incluye un modo local, competencias online y hasta la posibilidad de usar una escoba para limpiar el rastro de papeles y café antes de cada tiro.

Una oportunidad en Steam para el bolsillo local

Para los jugadores locales, el lanzamiento en Steam llega con una excelente noticia. El título se encuentra actualmente con una oferta de lanzamiento del 35% de descuento, vigente hasta el 30 de abril. En la tienda de Valve, el precio base es de 3,24 dólares (con descuento aplicado), lo que lo posiciona como una opción sumamente accesible dentro de la categoría de juegos "indie" de culto.

Considerando la carga impositiva sobre los consumos digitales en moneda extranjera, el costo final para los usuarios argentinos sigue siendo competitivo frente a las grandes producciones. El juego no solo destaca por su precio, sino por su bajísimo requerimiento de sistema, permitiendo que casi cualquier computadora "de oficina" pueda correrlo sin problemas. En tiempos donde el estrés laboral escala, Office Chair Curling aparece como la válvula de escape perfecta: una parodia necesaria sobre la vida corporativa que, por unos pocos pesos, garantiza horas de risas y competencia.