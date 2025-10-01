Eastern Exorcist es un título de desplazamiento lateral (2D) ambientado en un mundo oriental ficticio donde los demonios invaden territorios espirituales. En el rol de exorcista, tu misión es abrirte paso entre criaturas sobrenaturales usando tu espada, habilidades especiales y estrategias de camuflaje. Su estética combina pintura con tinta china, escenas al estilo de ópera china y una narrativa emotiva que mezcla alegría y tormento.

El modo de juego incluye una acción cuadro por cuadro, con sistemas tácticos y mecánicas de combate pulidas. Las escenas y ambientaciones visuales destacan por detalles atmosféricos y una dirección artística cuidada. El juego tiene una valoración de 4.3 en la tienda, y su oferta como título gratuito estará vigente hasta el 2 de octubre.

Cómo descargar Eastern Exorcist gratis en Epic Games

Abrí el cliente de Epic Games en tu PC o ingresá al sitio oficial de la tienda. Buscá Eastern Exorcist en la tienda. En la página del juego, verás que el precio aparece como “Gratis” o “0 US$” por el tiempo limitado. Hacé clic en “Obtener / Get” para añadir el juego a tu biblioteca sin costo. Una vez agregado, descargalo desde “Biblioteca” y comenzá a jugar cuando termine la instalación.

La oferta de “gratis” se aplica al juego base; los contenidos extra podrían tener costo adicional.

Requisitos y detalles técnicos

El juego exige un equipo con Windows , como sistema operativo.

Mínimos : 4 GB de RAM, tarjeta gráfica equivalente a una GTX 750 o similar, espacio libre de 8 GB.

Recomendados : 8 GB de RAM, GPU tipo GTX 950 o superior para mejor fluidez.

Solo para un jugador ; no incluye modo multijugador.

Compatibilidad con mando (opción de jugar con control).

En cuanto a idioma: el texto está disponible en chino tradicional, japonés, ruso e inglés, entre otros.

Esta oferta es una excelente oportunidad para conocer Eastern Exorcist sin pagar un peso. Si te gusta el género de acción‑rol y los juegos con estética artística, vale la pena bajarlo mientras esté gratis.