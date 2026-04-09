Epic Games: juegos gratis del 9 al 16 de abril 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

La Epic Games renovó su clásica promoción semanal y ya podés descargar gratis dos nuevos juegos: TOMAK: Save the Earth Regeneration y Prop Sumo. Ambos títulos están disponibles sin costo por tiempo limitado y, como siempre, una vez que los reclamás quedan para siempre en tu biblioteca.

La oferta está vigente hasta el 16 de abril de 2026, por lo que conviene apurarse para sumarlos. Se trata de dos propuestas muy distintas: un simulador narrativo bastante particular y un juego multijugador ideal para partidas rápidas con amigos.

De qué se tratan los juegos gratis de Epic

TOMAK: Save the Earth Regeneration es una especie de simulador narrativo con tintes retro que gira en torno a una premisa insólita: tenés que cuidar a Evian, una diosa atrapada en una maceta, y demostrar que la humanidad merece salvarse. Tus decisiones influyen directamente en el desenlace, con múltiples finales posibles que van desde la salvación hasta la destrucción total del planeta.

Por otro lado, Prop Sumo apunta a algo mucho más descontracturado. Es un party game de lucha en el que objetos cotidianos se enfrentan entre sí en combates caóticos. La idea es sumar puntos derrotando a otros jugadores, combinando ataques y movimientos en partidas pensadas para el multiplayer.

El Prop Sumo es un juego multijugador ideal para partidas rápidas con amigos.

Cómo descargar los juegos gratis en Epic Games

El proceso para obtenerlos es simple y no tiene costo:

Entrá a la tienda de Epic Games desde el navegador o la app.

Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una gratis).

Buscá la sección “Juegos gratis”.

Seleccioná el título que quieras (uno o ambos).

Hacé clic en “Obtener”.

Confirmá la compra (no se cobra nada).

Una vez hecho esto, los juegos quedan asociados a tu cuenta de forma permanente, incluso después de que termine la promoción semanal.

En resumen, esta semana Epic ofrece dos experiencias bien distintas pero complementarias: una historia extraña y emocional para jugar solo, y un título ideal para reírse con amigos. Todo, gratis y sin letra chica.