Cuánto cuesta Hollow Knight: Silksong en Argentina

El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong fue todo un fenómeno, no solo por su jugabilidad y su atmósfera, sino también por sus precios pensados para cada país.

En Argentina, podés encontrar el juego:

En Steam (PC) : por apenas US$ 7 gracias al precio regional.

En Xbox (One/Series): por AR$ 18.999.

Ambas opciones están muy por debajo del precio internacional de US$ 19.99, facilitando el acceso a los jugadores argentinos.

¿Por qué tanta diferencia?

Estos precios responden a una estrategia de regionalización que ajusta el valor del juego al contexto local. En Steam, Silksong tiene un descuento de hasta 65 % respecto a otras regiones, y en Xbox la rebaja ronda el 33 %.

¿Qué opción conviene según tu plataforma?

Si jugás en PC y buscás el precio más bajo, Steam es la mejor alternativa .

En Xbox, si ya tenés Game Pass Ultimate, podés jugarlo sin costo adicional porque está incluido en el catálogo de este servicio.

Si no tenés Game Pass, comprarlo a AR$ 18.999 sigue siendo conveniente frente al precio global.

¿Por qué Silksong está en tendencia?

Hollow Knight: Silksong es la secuela de uno de los metroidvanias más aclamados de la última década. En esta nueva entrega, tomás el control de Hornet, quien explora un mundo vasto y hostil lleno de secretos, enemigos y plataformas desafiantes.

El juego fue elogiado por su diseño artístico, su banda sonora inmersiva y la profundidad de sus mecánicas, que combinan exploración, combate preciso y progresión no lineal. Además, Silksong suma nuevas habilidades, escenarios inéditos y una curva de dificultad que desafía tanto a quienes ya jugaron el primero como a los nuevos fans.

Por su propuesta, su calidad y su precio accesible, Silksong se consolida como uno de los lanzamientos más importantes y populares del año para la comunidad gamer en Argentina.