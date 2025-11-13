Cómo es PS Portal, el nuevo y exitoso dispositivo de PlayStation

La PS Portal se posicionó como la forma más cómoda y estable de acceder a los títulos instalados en la PS5.

La PS Portal está viviendo un inesperado boom entre los usuarios de PlayStation. Aunque no es una consola independiente, sino un dispositivo pensado para jugar en remoto conectado a una PS5, se convirtió en la opción preferida para usar Remote Play. El fenómeno creció todavía más tras la confirmación de Sony de que el juego en la nube llegará al ecosistema PlayStation, ampliando sus funciones y permitiendo jugar sin depender de la consola de sobremesa.

Este giro sorprende porque, hasta hace poco, el juego remoto se utilizaba mayormente desde celulares, tablets o computadoras. Sin embargo, dos años después de su lanzamiento, la PS Portal consiguió posicionarse como la forma más cómoda y estable de acceder a los títulos instalados en la PS5, incluso a distancia o desde cualquier parte de la casa.

Qué es la PS Portal y por qué se volvió tan popular

La PS Portal es una consola portátil creada por Sony exclusivamente para el Remote Play. Aunque a simple vista parece una portátil clásica, su objetivo es ofrecer la mejor experiencia para jugar de manera remota sin depender de la TV principal. Se conecta directamente a la PS5 y permite acceder a toda la biblioteca del usuario, sincronizar partidas y mantener la misma interfaz del sistema.

Takuro Fushimi, Senior Manager de Product Management en Sony, explicó que la Portal “nació como un dispositivo complementario a la PS5”. Según el ejecutivo, la portátil ya superó a móviles, PC, PS4 e incluso a otra PS5 como el dispositivo más usado para Remote Play, con sesiones promedio de dos horas.

Un crecimiento que sorprendió a todos

Antes de su lanzamiento, la recepción no era muy alentadora. Una encuesta de Push Square revelaba que en 2023 un 60% de casi 6.000 usuarios no pensaba comprarla y un 33% directamente no tenía ningún interés. Pero el panorama cambió por completo: hoy, el 51% de los encuestados afirma tener una PS Portal y el 32% la usa al menos una vez por semana.

En Estados Unidos, se estima que alrededor del 5% de los dueños de una PS5 sumó la PS Portal a su set-up. Puede parecer poco, pero dentro de una base tan grande implica un impacto fuerte y sostenido.

Según datos de Sony, quienes usan PS Portal juegan más y con mayor frecuencia que el resto de los usuarios. Y su integración total con la PS5 —sin interrupciones, con sincronización automática y acceso completo a la biblioteca digital— la posiciona como el dispositivo ideal para Remote Play.