Battlefield lanzó su nuevo Battle Royale gratuito: cómo descargarlo

Con Redsec, la saga Battlefield apuesta a un modelo completamente libre de pago inicial, adaptándose a la tendencia de los títulos “free-to-play” que dominan el panorama actual. El estudio busca recuperar la esencia estratégica y frenética que hizo famosa a la franquicia, pero con un enfoque más accesible, competitivo y centrado en la comunidad.

Disponible desde hoy en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam y EA App), Battlefield Redsec promete llevar la experiencia de guerra moderna al siguiente nivel con mapas dinámicos, armas personalizables y entornos destructibles que evolucionan durante cada partida.

Qué ofrece Redsec

Lejos de ser solo un Battle Royale, Redsec incluye Gauntlet, un modo de eliminación por rondas que toma elementos de los títulos más tácticos de la saga. Aquí, los equipos deben sobrevivir en arenas cerradas con recursos limitados, lo que potencia la tensión y el trabajo en equipo en cada fase.

Además, el juego incorpora el Portal de Redsec, una plataforma comunitaria donde los jugadores y desarrolladores pueden crear, modificar y compartir sus propios modos, mapas y reglas de combate. Esto convierte a Redsec en una auténtica sandbox colaborativa que evoluciona con el tiempo, impulsada por la creatividad de su comunidad global.

Cómo descargarlo y qué esperar

Ingresá a la tienda digital de tu consola o a Steam/EA App desde PC. Buscá Battlefield Redsec en el buscador principal. Seleccioná Descargar gratis. Iniciá sesión con tu cuenta de EA y accedé a los servidores activos.

El título ocupa cerca de 60 GB, ofrece cross-play y un sistema de progresión con desafíos semanales, recompensas estéticas y eventos de temporada. EA confirmó que en los próximos meses sumará nuevos modos, armamento y misiones narrativas, junto con torneos y colaboraciones temáticas.

Con Redsec, Battlefield entra en una nueva era gratuita y comunitaria, fusionando la acción táctica clásica con un ecosistema creativo en constante expansión. Una apuesta ambiciosa que busca mantener vivo el espíritu competitivo de la saga y conquistar a una nueva generación de jugadores.