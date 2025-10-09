Reflection AI recauda 2.000 millones de dólares, eleva su valoración a 8.000 millones

FOTO DE ARCHIVO. Un teléfono inteligente con el logo de NVIDIA visible se coloca en la placa base de una computadora en esta ilustración

Reflection AI, una empresa emergente respaldada por Nvidia, dijo el jueves que recaudó 2.000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación que valora la compañía en 8.000 millones de dólares, mientras el interés de los inversores por la inteligencia artificial no disminuye.

La ronda de financiación, liderada por Nvidia, contó con la participación de destacados inversores, entre ellos el exCEO de Google Eric Schmidt, Citi y la firma de capital riesgo 1789 Capital, respaldada por Donald Trump Jr, así como los inversores existentes Lightspeed y Sequoia.

Fundada en 2024 por los antiguos investigadores de DeepMind Ioannis Antonoglou y Misha Laskin, Reflection desarrolla herramientas que automatizan el desarrollo de software, un campo de uso de la IA en rápido crecimiento.

La inversión se produce en un momento en que el sector de la IA sigue despertando un gran interés entre las empresas de capital riesgo y los inversores.

En el tercer trimestre de 2025, la financiación mundial de capital riesgo aumentó un 38% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 97.000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 46% se invirtió en empresas de IA.

La nueva valoración de Reflection supone un fuerte salto con respecto a su ronda anterior, cuando recaudó 130 millones de dólares con una valoración de 545 millones de dólares, según datos de PitchBook.

Entre sus competidores en el mercado de la IA se encuentran OpenAI y la china DeepSeek, entre otros.

Con información de Reuters