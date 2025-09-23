Nerdearla 2025: fechas, expositores y cómo participar gratis

Nerdearla reúne a miles de entusiastas de la tecnología.

Vuelve el evento tecnológico por excelencia. Nerdearla 2025 se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex, y se transmite en vivo por streaming para todo el mundo y quienes no puedan asistir. Cada año el evento, que es 100% gratuito, reúne a miles de entusiastas de la tecnología, el software libre y la ciencia para compartir conocimientos, experiencias y tendencias emergentes.

Desde su inicio en 2014, Nerdearla se ha consolidado como el encuentro más importante de su tipo en Hispanoamérica. La edición de este año ofrece una agenda diversa que abarca temas como inteligencia artificial, desarrollo de software, infraestructura, seguridad, testing, UX y soft skills. Además, habrá charlas increíbles con invitados locales e internacionales.

Entre los speakers confirmados se encuentran:

Donald Knuth , autor de The Art of Computer Programming y ganador del Turing Award

Andrew S. Tanenbaum , creador de MINIX

Shuah Khan , primera mujer fellow de la Linux Foundation

Thorsten Schaeff , ingeniero en ElevenLabs

Arnie Katz , CTO de GoFundMe

Megan Knight , de ARM

Asier Arranz , pionero del primer ChatGPT

José Edelstein , astrofísico argentino en España

Cecilia Garraffo , del Instituto AstroAI

Gastón Giribet , físico de la Universidad de Nueva York

Bruno Scopazzo y Facundo Nava, realizadores de VFX de El Eternauta

Qué es Nerdearla

Nerdearla no es solo un espacio para aprender, sino también para conectar. El evento ofrece espacios de coworking, talleres prácticos y oportunidades para hacer networking con profesionales y líderes de la industria. Además, se promueve la colaboración entre la comunidad tecnológica y open source, incentivando el intercambio de conocimiento y la exploración de nuevas tendencias.

El encuentro también incluye espacios interactivos: la Zona Retro Maker, con reciclaje de hardware y un recorrido por la historia de la computación, y talleres infantiles de programación con robots y laboratorio musical para chicos de 8 a 16 años. El evento cuenta con el apoyo de empresas como Amazon Web Services, Google Cloud, ElevenLabs, Windsurf, Valkey, Red Hat, ICBC y Santander.

El evento se consolidó como el más importante de su tipo en Hispanoamérica.

Nerdearla, que nació como un espacio "de nerds para nerds", se extendió también a otros países de Latinoamérica e incluso proyecta una versión en España. En 2024 reunió más de 14.600 participantes presenciales en Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México, y 47.000 asistentes online, con más de 350 speakers de 25 países.

Cómo participar de Nerdearla 2025

Para participar, solo es necesario registrarse de forma gratuita a través del sitio web de Nerdearla. Ya sea de manera presencial en el Konex o desde cualquier parte del mundo vía streaming, Nerdearla 2025 promete ser una experiencia única para todos los apasionados de la tecnología y la ciencia.