Chau Elon Musk: Tesla apuesta por la IA china

Grok, el asistente conversacional desarrollado por xAI, había sido promocionado como la gran apuesta de Tesla para sus vehículos, especialmente en regiones donde el control regulatorio permite su implementación plena. Sin embargo, en China la historia es distinta: el modelo Grok ya no será la opción principal para los autos Tesla en ese mercado.

En lugar de seguir adelante con Grok, Tesla ha decidido usar modelos locales de inteligencia artificial, adaptados al mercado chino, que puedan integrarse mejor con los requisitos locales y ofrecer funciones más completas de comando de voz e interacción con el vehículo.

Las IA chinas que reemplazan a Grok

Las nuevas opciones elegidas son DeepSeek y Doubao, dos modelos desarrollados en China que ya han sido implementados en vehículos de la región. Estas IA permitirán no solo reconocimiento de voz para comandos básicos, sino interacciones más profundas, como el control de funciones internas del auto mediante órdenes habladas (“Hey Tesla”) y una integración más estrecha con el ecosistema digital local.

Doubao, por ejemplo, podrá accionar elementos del vehículo directamente, algo que Grok no ofrecía en los autos hasta ahora. DeepSeek actuará como asistente conversacional, manejando desde navegación hasta entretenimiento, ajustado al idioma y particularidades culturales del país.

¿Por qué Tesla hace este cambio?

Este giro responde a varios factores:

Regulaciones : las leyes chinas presionan para que la tecnología posea IA aprobada localmente, alineada con estándares y privacidad nacionales.

Mejor experiencia local : usar IA desarrollada en China ofrece ventajas de latencia, idioma, adaptación cultural y compatibilidad con servicios locales.

Competencia tecnológica: marcas rivales ya usan modelos de IA locales. Tesla necesita ponerse al día si quiere mantener atractivo frente a los fabricantes chinos.

Qué implica para los usuarios

Para los propietarios de Tesla en China, esto significa que pronto podrán usar comandos de voz más precisos, asistir funciones del vehículo con IA integrada y disfrutar de mejoras personalizadas. Grok, si bien no desaparece del todo, queda relegado ante esta nueva apuesta local.

Este movimiento muestra que incluso gigantes como Tesla ajustan estrategias cuando entran en mercados exigentes tecnológicamente, priorizando adaptabilidad, cumplimiento regulatorio y experiencia de usuario.