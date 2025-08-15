Furor por Grok Imagine en X: cómo funciona el creador de videos con Inteligencia artificial

Desde que Elon Musk tomó las riendas de Twitter y la transformó en X, la plataforma no paró de sumar novedades. Entre ellas, la incorporación de inteligencia artificial se volvió un sello distintivo, pero la última función que está por lanzar promete revolucionar la forma de crear contenido: Grok Imagine.

Grok es la propia inteligencia artificial de X, diseñada para interactuar como un usuario más dentro de la red social. Ahora, con Grok Imagine, esta IA generativa permite crear videos a partir de simples instrucciones escritas, algo similar a lo que ya ofrecen otras herramientas como Veo de Google.

El funcionamiento es bastante simple: el usuario escribe un prompt o instrucción en texto, y Grok Imagine lo transforma en un video animado. Además, brinda la opción de subir una imagen para darle movimiento y generar así un contenido más personalizado.

Una de las grandes ventajas de Grok Imagine es que puede agregar audio a los videos, además de permitir clips de hasta seis minutos de duración, superando el límite de muchas otras plataformas similares. Elon Musk mostró en su cuenta de X distintas demostraciones que reflejan la versatilidad de esta función, capaz de crear tanto animaciones inocentes como escenas con un tono mucho más osado.

De hecho, Grok Imagine incluye un modo llamado “picante”, pensado para generar contenido sugerente. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que Grok, la IA de X, es reconocida por sus respuestas directas y poco diplomáticas, alineadas con la filosofía de Musk, que promueve una moderación más laxa y un fuerte enfoque en la libertad de expresión dentro de la red social.

Actualmente, Grok Imagine ya está disponible luego de un período de prueba cerrado. Para acceder en esta fase inicial, los usuarios deben inscribirse en una lista de espera y contar con una suscripción premium, aunque se espera que en el futuro la herramienta llegue también a quienes no son suscriptores.

Grok Imagine es el nuevo generador de video con Inteligencia Artificial que se suma a X.

Un detalle clave es que esta función está integrada dentro de la red social X y en Grok, el chatbot similar a ChatGPT, por lo que no se trata de una aplicación independiente sino de una experiencia que sucede directamente en la plataforma.

La nueva función con Inteligencia Artificial de Google para crear cuentos animados

El gigante Google presentó una innovadora función dentro de Gemini pensada para los más chicos: Storybook. Esta herramienta permite crear cuentos animados, ilustrados y personalizados partiendo de una simple descripción que brinda el usuario.

Con esta apuesta, Google busca acercar la tecnología a los niños de forma educativa y segura, estimulando su creatividad a través de historias que pueden tomar diversas formas visuales. Storybook ya está disponible para todos los usuarios de Gemini, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y funciona en todos los idiomas compatibles con el asistente.

La novedad representa un avance en el desarrollo de funciones interactivas y accesibles con inteligencia artificial (IA), adaptadas a distintos grupos etarios. Según Google, Storybook no solo busca entretener, sino también ser una “útil herramienta para padres y educadores a la hora de abordar temas complejos o crear recuerdos visuales y sonoros”.