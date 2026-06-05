EEUU dice que acelerará desarrollo y uso de la inteligencia artificial para seguridad nacional

La ilustración muestra las letras IA (Inteligencia Artificial) y una placa base de ordenador.

Por Katharine ​Jackson y Karen Freifeld

WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - La Casa Blanca anunció el viernes ‌que aceleraría ‌el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de seguridad nacional, pero subrayó que la tecnología no debe utilizarse para llevar a cabo actividades de vigilancia ilegales.

El ​Gobierno del ⁠presidente Donald Trump anunció a principios de ‌esta semana que pediría a ⁠los desarrolladores de IA ⁠que presenten voluntariamente sus modelos más avanzados para que se sometan a pruebas ⁠de ciberseguridad antes de lanzarlos ​al público, ante el creciente ‌temor en Washington ‌por los nuevos y potentes sistemas ⁠de IA.

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"Bajo mi Administración, Estados Unidos puede y va a acelerar de forma responsable el uso de ​la IA ‌en los ámbitos de la inteligencia y la guerra, en consonancia con los valores estadounidenses", dijo el presidente Donald Trump en ⁠un memorándum de seguridad nacional.

Trump señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, disponía de 90 días para actualizar una directiva existente sobre la autonomía de los sistemas de armas "a fin de ‌garantizar la adopción deliberada de sistemas de IA que respeten la cadena de mando".

Trump añadió que las tecnologías de IA no deben ser desarrolladas ni utilizadas ‌por el sector de la seguridad nacional "para censurar la libertad de expresión (...) o ‌llevar a ⁠cabo actividades de vigilancia no autorizadas o ilegales".

Con información de Reuters