Día del Padre: los tres perfiles tecnológicos para elegir el regalo ideal según lo que hace tu papá

Fuente: Digital Trends Español.

Elegir tecnología como regalo puede ser tan preciso o tan fallido como cualquier otra opción. La diferencia está en conocer cómo usa los dispositivos la persona a quien le regalás. Un papá que pasa el día en reuniones necesita algo completamente distinto al que cierra la jornada tirándose en el sillón a jugar, y HP armó su propuesta exactamente con esa lógica.

Para el papá emprendedor: potencia y movilidad en una sola bolsa

El centro de la propuesta para este perfil es la HP EliteBook 645 G11, una laptop ultraligera de aproximadamente 1,39 kg con pantalla OLED de 14 pulgadas, resolución 2.8K y funciones de IA para optimizar videollamadas y multitarea. Incluye herramientas de seguridad HP Wolf Security y batería de larga duración, pensada para jornadas que no terminan en la oficina.

El combo se completa con dos periféricos que hacen la diferencia en el día a día:

HP Poly Voyager 4320: auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, alcance de hasta 50 metros, conectividad multipunto Bluetooth y hasta 24 horas de conversación.

auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, alcance de hasta 50 metros, conectividad multipunto Bluetooth y hasta 24 horas de conversación. Teclado HP 680K: multidispositivo en modo dual, con reposamanos ergonómico para largas jornadas.

Para el papá que trabaja donde sea: workstation en formato portátil

Este perfil pide potencia real, no solo marketing de rendimiento. La propuesta es la HP ZBook 8 G1i, una workstation portable con procesadores Intel Core Ultra 7 e IA integrada, diseñada para diseño, edición de contenido y flujos creativos exigentes. Su pantalla WUXGA apunta a una experiencia visual de nivel profesional.

La dupla se completa con los auriculares HP Poly 3320, orientados a comunicación clara en entornos híbridos, reuniones fluidas y conectividad profesional. Para el papá que convierte cualquier mesa en su escritorio, este combo es el más completo de la línea.

Para el papá gamer y amante del entretenimiento

La Victus 15 es la laptop para quienes usan la tecnología como válvula de escape. Trae procesadores de buen desempeño para gaming y streaming, pantalla FHD de 15,6 pulgadas con tasa de refresco de hasta 144 Hz, almacenamiento SSD de alta velocidad, sistema térmico optimizado para sesiones largas y Wi-Fi 6.

El ecosistema se expande con tres periféricos HyperX OMEN:

Control HyperX Clutch Gladiate RGB para Xbox: botones de respuesta rápida y luces RGB personalizables.

para Xbox: botones de respuesta rápida y luces RGB personalizables. Auriculares HyperX Cloud III Wireless: hasta 120 horas de batería , audio envolvente DTS Headphone y almohadillas de espuma viscoelástica para el maratón de gaming.

hasta , audio envolvente DTS Headphone y almohadillas de espuma viscoelástica para el maratón de gaming. Mouse HyperX Pulsefire Haste 2 Core inalámbrico: baja latencia, sensor preciso y diseño ergonómico para movimientos más competitivos.

Para quien también busca practicidad en casa, la HP Smart Tank 580 cierra la propuesta: impresora multifuncional inalámbrica de alto volumen, que imprime y escanea desde el celular y sirve tanto para documentos de trabajo como para fotos o tareas escolares.