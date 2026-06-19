Se define el VALORANT Masters London 2026: qué necesita Leviatán para ser campeón y cómo verlo en vivo en Argentina

El torneo de VALORANT lleva tres semanas de competencia y los que sobrevivieron lo merecen. De los doce equipos que arrancaron el Masters London, representando a las ligas de Americas, CN, EMEA y Pacific, solo quedaron cuatro: EDward Gaming, Paper Rex, Leviatán y Team Vitality. Para el público argentino, el partido de hoy es el más importante: si Leviatán gana, va directo a la Gran Final del domingo. Si pierde, todavía tiene una segunda oportunidad el sábado en la llave inferior, gracias al formato de doble eliminación.

Qué necesita Leviatán para ser campeón

El camino es claro. El formato de Playoffs es de doble eliminación: con una derrota, los equipos quedan al borde. Con dos, se van para sus casas. Para Leviatán, el escenario ideal es ganar hoy ante Team Vitality y llegar descansado a la Gran Final del domingo. Si pierde, el sábado tiene una revancha en la final de la llave inferior, pero ahí no hay margen de error: otra derrota y el torneo termina. En cualquier caso, para coronarse campeón hay que ganar la Gran Final del 21 de junio, sin importar el camino que se tome para llegar.

Cuándo y a qué hora juega Leviatán (horario Argentina)

Hoy, viernes 19 de junio, la jornada arranca a las 10:00 h (AR) con el partido entre EDward Gaming y Paper Rex. El enfrentamiento entre Leviatán y Team Vitality empieza aproximadamente a las 13:00 h en Argentina, dependiendo de cuánto dure la primera serie.

El calendario para el fin de semana:

Sábado 20 de junio: Final de la llave inferior (el horario exacto se confirma una vez definidos los equipos).

Final de la llave inferior (el horario exacto se confirma una vez definidos los equipos). Domingo 21 de junio: Gran Final, con inicio previsto a las 9:00 h (AR).

El bonus del domingo: el anuncio del nuevo mapa de VALORANT

La Gran Final del domingo trae una sorpresa extra que va más allá del resultado deportivo. Antes del inicio de la final se dará el anuncio del nuevo mapa de VALORANT, seguido de una partida amistosa con creadores de contenido y jugadores favoritos. El nuevo mapa alberga una radiante academia de entrenamiento, en la misma montaña en la que Sage entrenó cuando era más joven, y se estrena oficialmente en el parche 13.00. Las capitanas Megsoundslikeegg y Ailincia reunirán a dos equipos llenos de estrellas para competir en el nuevo escenario antes de su lanzamiento oficial.

Dónde ver el Masters London en vivo desde Argentina

Las transmisiones en español son gratuitas y están disponibles en dos plataformas:

Además, quienes sigan la transmisión en vivo pueden ganar recompensas exclusivas dentro del juego, incluyendo un título especial por mirar las partidas conectados con la cuenta de VALORANT vinculada.