El chatbot chino DeepSeek AI sufre su interrupción más prolongada desde que se hizo viral en 2025

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de DeepSeek se ve en esta ilustración

​El popular chatbot chino de inteligencia artificial DeepSeek sufrió el lunes ‌su interrupción más ‌prolongada desde que sus modelos insignia R1 y V3 se hicieron virales a principios del año pasado.

La página web de estado de DeepSeek mostró que el chatbot sufrió una "interrupción importante" ​que duró ⁠7 horas y 13 minutos, desde ‌las primeras horas de la ⁠mañana del lunes hasta ⁠las 10.33 am hora local (0233 GMT), momento en el que el incidente se marcó ⁠como resuelto.

Según el protocolo de ​la empresa, no se ‌dio ninguna razón para ‌la interrupción. Este tipo de incidentes ⁠pueden deberse a una amplia variedad de problemas, desde servidores que funcionan mal hasta errores derivados de una ​actualización ‌del chatbot de IA.

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Los datos de DeepSeek muestran que su servicio API, una función utilizada principalmente por desarrolladores para integrar el ⁠chatbot en aplicaciones personalizadas, sufrió interrupciones consecutivas de un día de duración a finales de enero de 2025, en el momento álgido de su popularidad viral.

Sin embargo, su página web, donde los usuarios comunes ‌pueden hacer preguntas directamente al chatbot, no había sufrido una interrupción importante de más de dos horas hasta el lunes, según el sitio web de estado ‌de la empresa emergente.

El sector mundial de la IA espera con impaciencia el lanzamiento ‌del modelo ⁠de última generación de DeepSeek, pero la empresa no ha ​dado ninguna indicación sobre el calendario.

Con información de Reuters