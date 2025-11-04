Samsung en el Cyber Monday: descuentos de hasta 48% y cuotas sin interés

Hay descuentos de hasta el 48%, 12 cuotas sin interés.

Samsung Argentina vuelve a ser protagonista del Cyber Monday 2025. En un contexto donde cada vez más argentinos aprovechan los eventos de e-commerce para renovar sus dispositivos o adelantar compras de fin de año, la marca apuesta a una propuesta integral que combina tecnología de punta, financiación conveniente y programas sustentables como el EcoCambio, que permite entregar equipos usados para obtener mejores precios.

Con descuentos de hasta el 48%, 12 cuotas sin interés y beneficios exclusivos como el Plan Canje EcoCambio, quienes compren a través de las tiendas oficiales de Samsung entre el 3 y el 5 de noviembre podrán acceder a promociones especiales en celulares, televisores, notebooks, electrodomésticos y más. Además, en algunos productos se puede obtener un 20% de descuento extra abonando en un solo pago.

Descuentos destacados en celulares Galaxy

Entre los productos más buscados figuran los smartphones Galaxy, con rebajas que alcanzan casi los $500.000 en algunos modelos.

Galaxy S24 FE : disponible desde $1.299.999 con un 26% de descuento.

Serie A : opciones accesibles y rendidoras, con precios desde $199.999 para el Galaxy A06.

Plegables Galaxy Z Flip7 y Fold7 : desde $2.159.999, con hasta 10% de descuento.

Galaxy S25 Ultra, el buque insignia de la marca, parte de los $3.229.999.

Otros dispositivos que entran en el Cyber Monday

Durante el evento también se ofrecen combos con auriculares Galaxy Buds, con un 30% de descuento en los accesorios, y un 40% off en Samsung Care+ durante los primeros seis meses para quienes contraten el plan Black.

Los Galaxy Buds3 FE y Buds3 Pro bajan hasta un 34%, mientras que los Galaxy Watch8 y Fit3 se suman con descuentos del 20 al 32%. En tablets, la Galaxy Tab S10 FE+ se consigue desde $1.499.999 (31% off), ideal para quienes buscan potencia y portabilidad.

Samsung también ofrece combos de Smart TV + barra de sonido con cuotas sin interés. Entre los destacados figuran el QLED Q7F de 55″ con barra Q605C por $1.349.999 y el OLED S90D de 55″ con barra S801B por $3.249.999.

Los monitores gamer Odyssey G4 y los UHD 4K de 32" llegan con rebajas de hasta el 37%, y los electrodomésticos con tecnología inverter incluyen lavarropas, heladeras y aires acondicionados con descuentos de hasta el 30%. Con esta propuesta integral, **Samsung busca posicionarse como una de las marcas más fuertes del Cyber Monday.