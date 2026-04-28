Cómo participar de Emprende, el programa de TikTok que entrega hasta 30 mil dólares a Pymes argentinas

El contexto que enmarca la iniciativa es concreto. Argentina tiene más de 500.000 PyMEs registradas que representan el 98% de las firmas empleadoras, generan el 50% del empleo asalariado y explican el 35% de la masa salarial formal. TikTok, en alianza con New Ventures, apunta directamente a ese universo con herramientas digitales accesibles y sin costo.

Cómo funciona el programa: dos niveles

#EmprendeEnTikTok tiene dos modalidades y no es necesario elegir solo una.

La primera es la más amplia: clases abiertas y gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido, disponibles para cualquier emprendimiento sin requisitos previos. Toda la información y el acceso están en emprendeentiktok.com.

La segunda modalidad es el programa de aceleración, más selectivo: se elegirán 10 emprendimientos de todo el país para participar de un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento en TikTok. Este programa se desarrolla en dos etapas: primero, nueve talleres teórico-prácticos con especialistas; luego, los tres proyectos más destacados avanzan a mentorías personalizadas.

Los premios: hasta 30.000 dólares en capital semilla

Los tres finalistas del programa de aceleración acceden a capital semilla según su desempeño:

1° puesto: USD 15.000

USD 15.000 2° puesto: USD 10.000

USD 10.000 3° puesto: USD 5.000

Requisitos para el programa de aceleración

Las clases abiertas no tienen requisitos, pero el programa de aceleración sí exige algunas condiciones:

Ser un emprendimiento o MiPyME con al menos un año de operación en Argentina

Tener una facturación mínima comprobable de USD 10.000 en el último año fiscal

Ser persona física o jurídica con actividad registrada

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital

Cómo inscribirse

El proceso es 100% online y tiene cuatro pasos: ingresar a emprendeentiktok.com, elegir la modalidad (clases, talleres o ambas), completar el formulario y enviarlo. Después, cada postulante recibe información con fechas y detalles del programa. La convocatoria cierra el 5 de julio de 2026.

La iniciativa ya probó su modelo en otros países de la región, donde más de 20.000 emprendedores participaron de clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados con capital y mentorías.