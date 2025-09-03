EN VIVO
Furor por Robot Chef: la cocina que combina 10 electrodomésticos

Telefunken presentó en el país su nuevo Robot Chef, el robot de cocina multifunción que revoluciona la cocina del hogar. Te contamos qué hace, cómo funciona y por qué es tendencia.

03 de septiembre, 2025 | 16.32

El mundo de los electrodomésticos no para de innovar, y la nueva estrella en las cocinas argentinas es el Robot Chef de Telefunken. Este robot de cocina multifunción promete cambiar la manera de cocinar, ofreciendo practicidad y eficiencia para quienes buscan ahorrar tiempo y espacio en la cocina.

El Robot Chef puede reemplazar a más de 10 electrodomésticos en un solo equipo. ¿Cómo lo logra? Gracias a su diseño y sus 9 accesorios incluidos, cumple las funciones de procesadora, amasadora, licuadora, yogurtera, arrocera, olla, hervidora, balanza, termómetro y horno eléctrico, entre otros. Así, libera espacio y permite preparar infinidad de platos sin necesidad de llenar la cocina de aparatos.

750 recetas y tecnología que piensa por vos

Uno de sus puntos más fuertes es la pantalla táctil a color de 5 pulgadas, que hace muy fácil elegir recetas y controlar el equipo. El Robot Chef viene con 750 recetas integradas, pero además puede actualizarse y descargar nuevas gracias a su conexión WiFi y sistema Cloud Recipe Technology.

Entre sus funciones principales, permite: cocer al vapor, hornear, sofreír, procesar, amasar masa para pizza o pan, trocear, preparar purés, sopas, mermeladas y mucho más. Incluso cuenta con una función de autolimpieza, lo que facilita dejarlo listo después de cada uso.

También incorpora Chef Sense Technology, que ajusta de forma automática el tiempo y la temperatura para lograr resultados perfectos, y una balanza digital integrada para pesar los ingredientes hasta 5 kg.

Más accesible y pensado para todos

A diferencia de otros productos del segmento, el Robot Chef fue diseñado para ser fácil de usar, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Además, Telefunken apunta a que sea uno de los modelos más accesibles del mercado en relación calidad-precio.

El Robot Chef ya está disponible en Argentina para compra online, y promete convertirse en el aliado ideal para familias, personas con poco tiempo o cualquiera que quiera comer rico y casero sin esfuerzo.

