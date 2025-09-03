Furor por Robot Chef: la cocina que combina 10 electrodomésticos

El mundo de los electrodomésticos no para de innovar, y la nueva estrella en las cocinas argentinas es el Robot Chef de Telefunken. Este robot de cocina multifunción promete cambiar la manera de cocinar, ofreciendo practicidad y eficiencia para quienes buscan ahorrar tiempo y espacio en la cocina.

El Robot Chef puede reemplazar a más de 10 electrodomésticos en un solo equipo. ¿Cómo lo logra? Gracias a su diseño y sus 9 accesorios incluidos, cumple las funciones de procesadora, amasadora, licuadora, yogurtera, arrocera, olla, hervidora, balanza, termómetro y horno eléctrico, entre otros. Así, libera espacio y permite preparar infinidad de platos sin necesidad de llenar la cocina de aparatos.

750 recetas y tecnología que piensa por vos

Uno de sus puntos más fuertes es la pantalla táctil a color de 5 pulgadas, que hace muy fácil elegir recetas y controlar el equipo. El Robot Chef viene con 750 recetas integradas, pero además puede actualizarse y descargar nuevas gracias a su conexión WiFi y sistema Cloud Recipe Technology.

Entre sus funciones principales, permite: cocer al vapor, hornear, sofreír, procesar, amasar masa para pizza o pan, trocear, preparar purés, sopas, mermeladas y mucho más. Incluso cuenta con una función de autolimpieza, lo que facilita dejarlo listo después de cada uso.

También incorpora Chef Sense Technology, que ajusta de forma automática el tiempo y la temperatura para lograr resultados perfectos, y una balanza digital integrada para pesar los ingredientes hasta 5 kg.

Más accesible y pensado para todos

A diferencia de otros productos del segmento, el Robot Chef fue diseñado para ser fácil de usar, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Además, Telefunken apunta a que sea uno de los modelos más accesibles del mercado en relación calidad-precio.

El Robot Chef ya está disponible en Argentina para compra online, y promete convertirse en el aliado ideal para familias, personas con poco tiempo o cualquiera que quiera comer rico y casero sin esfuerzo.