Cómo es la app que impulsa la Unión Europea para verificar la edad sin exponer datos personales

El problema que intenta resolver es concreto. Hoy existen dos métodos para verificar la edad online: la autodeclaración —escribir la fecha de nacimiento, fácilmente falsificable— y la verificación con documentos oficiales, que genera desconfianza porque implica compartir datos sensibles con múltiples plataformas. La nueva aplicación de Europa proporcionará una solución centralizada que elimina la carga para que las plataformas tecnológicas verifiquen la edad de los usuarios.

Cómo funciona paso a paso

El proceso que describe Von der Leyen es directo. Te descargás la aplicación, la configurás con tu pasaporte o tu documento de identidad y, a continuación, acreditás tu edad al acceder a los servicios en línea.

La verificación inicial se hace una sola vez. La app creará un certificado digital reutilizable. Cuando una página solicite validar la edad, la app responderá únicamente con un "sí" o "no", sin revelar nombre, dirección ni número de identificación. Las plataformas digitales no tendrán acceso a datos como nombre, dirección o número de identificación.

Qué características tiene

La Comisión Europea destaca cuatro pilares de la herramienta. Facilidad, porque presenta la herramienta como algo sencillo de poner en marcha. Privacidad, al asegurar que el usuario podrá demostrar su edad sin exponer más datos personales de los necesarios. Compatibilidad, porque funcionará en móvil, tableta y ordenador. Código abierto, una característica con la que Bruselas quiere subrayar que cualquiera podrá revisar cómo está construida.

La app también está vinculada al futuro Monedero Digital Europeo. Lo que Bruselas pone sobre la mesa no es solo una app en sentido estricto, sino un modelo base de verificación de edad vinculado al futuro Monedero Digital Europeo, una solución tecnológica real, de código abierto y preparada para ser adoptada por los Estados miembros. Los Estados miembros de la UE podrán adaptar la aplicación a sus leyes nacionales, incluidas cualquier prohibición de redes sociales relacionada con la edad.

La polémica que surgió a las 24 horas

El lanzamiento generó elogios, pero también críticas contundentes casi de inmediato. Apenas 24 horas después de que su lanzamiento se hiciera oficial, su documentación oficial va en la dirección completamente opuesta a las promesas de privacidad. En ella, los usuarios que han tenido acceso han comprobado cómo se proporciona a organismos como la Policía, los servicios de inteligencia de los países miembros o las oficinas presidenciales la posibilidad de leer y modificar cualquier dato con absoluta facilidad.

Además, investigadores encontraron vulnerabilidades de seguridad graves. Según los mismos reportes, hubo usuarios que lograron acceder a la base de datos de la app en menos de dos minutos. La UE no respondió oficialmente a estas críticas al momento de publicar esta nota, y la app sigue en proceso de despliegue hacia los ciudadanos europeos.