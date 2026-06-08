Chau a las líneas de código: qué es el "vibe coding" y cómo te permite crear apps sin saber programar

Permite crear aplicaciones sin necesidad de escribir código manualmente.

El avance de la inteligencia artificial está cambiando la manera en que se desarrolla software. Una de las tendencias que más creció durante el último año es el llamado vibe coding, un método que permite crear aplicaciones mediante instrucciones en lenguaje natural, sin necesidad de escribir código manualmente. La propuesta apunta a reducir las barreras de entrada para quienes quieren desarrollar herramientas digitales, automatizar tareas o lanzar proyectos propios.

En lugar de programar línea por línea, el usuario describe lo que quiere construir y la inteligencia artificial se encarga de generar el código correspondiente. Plataformas como Google AI Studio, Codex de OpenAI, Claude Code y Bob de IBM ya ofrecen este tipo de experiencias, que combinan desarrollo, pruebas e implementación desde una interfaz conversacional.

Cinco aspectos clave para empezar con el vibe coding

1. Es accesible, pero no hace magia

La principal ventaja del vibe coding es que permite desarrollar aplicaciones en pocos minutos, incluso sin experiencia previa. Sin embargo, a medida que los proyectos se vuelven más complejos, también aumenta la necesidad de comprender conceptos básicos de programación para corregir errores o realizar ajustes específicos.

2. Funciona mediante un proceso iterativo

El desarrollo con IA sigue una lógica relativamente simple: el usuario explica qué necesita, la herramienta genera el código, se prueba el resultado y luego se realizan correcciones o mejoras mediante nuevas instrucciones. Este ciclo se repite hasta alcanzar la funcionalidad deseada.

3. No es obligatorio publicar la aplicación

Una de las posibilidades más interesantes es que las aplicaciones creadas pueden utilizarse de forma privada. Algunas plataformas permiten compartirlas únicamente con usuarios autorizados mediante enlaces restringidos, algo útil para herramientas personales o proyectos internos.

4. La mayoría de las plataformas están orientadas a la web

Actualmente, gran parte de las soluciones de vibe coding se enfocan en la creación de aplicaciones web. Aunque también existen opciones para desarrollar apps móviles, suelen requerir herramientas adicionales o procesos complementarios. Entre las plataformas más populares aparecen Lovable y Bolt.new, orientadas a la creación rápida de prototipos y aplicaciones funcionales.

El usuario describe lo que quiere construir y la inteligencia artificial se encarga de generar el código.

5. La seguridad sigue siendo un desafío

Uno de los principales riesgos del vibe coding es que los usuarios sin conocimientos técnicos pueden tener dificultades para detectar errores, vulnerabilidades o malas prácticas en el código generado por la IA. Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las aplicaciones antes de compartirlas públicamente o utilizarlas con información sensible.

El crecimiento del vibe coding refleja una transformación profunda en el desarrollo de software. Aunque la inteligencia artificial simplifica gran parte del trabajo técnico, el criterio humano sigue siendo fundamental para validar resultados, corregir errores y garantizar la seguridad de las aplicaciones creadas.