Chau gastar de más: lanzan descuentos de hasta el 25% y cuotas sin interés para cambiar el celular en Buenos Aires

Se viene un nuevo Moto Sale con promociones especiales para el Día del Padre.

Motorola puso en marcha una nueva edición de Moto Sale en Argentina con promociones especiales para el Día del Padre. La campaña estará vigente del 5 al 12 de junio e incluye descuentos de hasta 25%, financiación de hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y accesorios incluidos en una selección de smartphones.

La propuesta reúne modelos de distintas gamas, desde celulares plegables premium hasta equipos más accesibles, con el objetivo de ofrecer alternativas para quienes buscan renovar su dispositivo o hacer un regalo antes de la celebración. Las promociones están disponibles en la tienda oficial de Motorola, Motorola Flagship Stores, Motorola Store, operadores y los principales retailers del país.

Los celulares destacados de Moto Sale

Entre las ofertas más importantes aparece el motorola razr 60 ultra, el plegable más avanzado de la marca. El equipo incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros, batería de 4.700 mAh con cargador TurboPower de 68 W, una bisagra reforzada con titanio, protección IP48 y un sistema de triple cámara de 50 MP potenciado por moto ai. Durante la promoción puede conseguirse desde $1.999.999, en lugar de $2.399.999, con hasta 18 cuotas sin interés y envío gratuito.

Otra de las opciones es el motorola razr 60, que mantiene el formato plegable con pantalla interna pOLED HDR10+ de 6,9 pulgadas y pantalla externa de 3,6 pulgadas. También cuenta con cámara principal de 50 MP y un precio promocional desde $999.999, con financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Para quienes buscan un celular de gama media, Motorola también incluyó el moto g77 y el moto g67. Ambos ofrecen pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, batería de 5.200 mAh, funciones de inteligencia artificial, sonido Dolby Atmos y compatibilidad con Google Gemini. El moto g77 baja a $549.999, mientras que el moto g67 queda en $499.999, ambos con hasta nueve cuotas sin interés.

La campaña estará vigente del 5 al 12 de junio.

Más modelos con rebajas

La campaña también alcanza al moto g17, disponible desde $299.999 en su versión de 128 GB y desde $349.999 en la variante de 256 GB. El equipo incorpora pantalla Full HD+, batería de 5.200 mAh, NFC, Google Gemini y Circle to Search.

Además, Motorola sumó descuentos en otros dispositivos como motorola edge 60, motorola edge 60 fusion, moto g86 5G, moto g56, moto g15 SE, moto g15 y moto g06, todos con precios promocionales, cuotas sin interés y envío gratis durante la vigencia de Moto Sale. La iniciativa busca aprovechar dos de los eventos más importantes de junio en Argentina: el Día del Padre y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.