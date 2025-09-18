Xiaomi confirma cuándo y qué celulares y tablets dejarán de funcionar

Para los usuarios de celulares y tablets Xiaomi, conocer la fecha de fin de soporte es clave para planificar la próxima renovación. Los dispositivos no reciben actualizaciones indefinidamente y, mientras muchas marcas suelen ser poco claras con estos plazos, Xiaomi ofrece un mecanismo oficial y transparente para saberlo.

En el portal Xiaomi Security Center es posible verificar hasta qué momento cada modelo seguirá recibiendo tanto actualizaciones del sistema como parches de seguridad. El proceso es simple: dentro de la sección Security Updates, hay que elegir la opción Smartphones & Tablets y luego ingresar en AER Information. Allí figura la última versión disponible y la fecha en la que caducará el soporte.

Entrar a la web del Xiaomi Security Center.

En la sección “Security Updates” , hacer clic en “Smartphones & Tablets” .

Dentro de esa página, abrir la pestaña “AER Information” .

Buscar el modelo de tu dispositivo en la lista: ahí figura hasta qué fecha tendrá actualizaciones y cuál será la última versión de Android disponible.

Qué dispositivos dejarán de funcionar

La serie Xiaomi 14 tiene garantizadas actualizaciones hasta inicios de 2029, incluso con compatibilidad para Android 18. En cambio, un modelo de gama de entrada como el Redmi 13C solo tendrá soporte hasta mediados de 2028, llegando como máximo a Android 15, momento en que pasará a la lista EOS (End of Support).

Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden anticipar riesgos de seguridad y decidir si conviene seguir usando el dispositivo o planificar un recambio. Xiaomi destaca que esta información resulta especialmente útil antes de comprar un nuevo equipo, ya que permite comparar qué modelos ofrecen mayor respaldo en el tiempo.

Se pueden anticipar riesgos de seguridad y ver si conviene seguir usando el dispositivo o planificar un recambio.

Estos son algunos de los modelos Xiaomi, Redmi y POCO que ya dejaron de recibir soporte oficial, o entraron en la lista EOS:

Xiaomi 11T y 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 LE

Redmi A1 / A1+

Redmi 11 Prime 4G

POCO M5

POCO C50

Redmi Note 11 4G / NFC / Note 11S

Redmi Note 11 Pro (4G y 5G)

POCO M4 Pro (4G y 5G)

Redmi 10C

Redmi 10A

De acuerdo con la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios de España), un smartphone puede rendir al menos cinco años con un uso responsable y un correcto mantenimiento. El punto más crítico suele ser la batería, que pierde capacidad de manera natural en cada ciclo de carga. Además, prácticas como dejar el celular enchufado toda la noche o exponerlo a altas temperaturas aceleran su desgaste.