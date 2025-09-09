Qué supermercado ofrece celulares con descuentos de hasta 53% y 9 cuotas sin interés

Carrefour puso foco en la tecnología con una campaña que incluye celulares de marcas como Apple, Samsung, Motorola y Xiaomi. Hay más de 300 modelos en promoción, con rebajas de entre el 20% y el 53%, acompañadas de financiamiento disponible en hasta 9 cuotas sin interés, según el producto.

Modelos destacados y sus precios

Apple

iPhone 16 Pro Max 256 GB: AR$ 2.699.999 (53 % de descuento).

iPhone 16 Pro Max 512 GB: AR$ 2.999.999 (52 % off).

iPhone 15 128 GB: AR$ 1.799.999 (49 % off).

iPhone 16 Pro 256 GB: AR$ 2.499.999 (48 % off).

Samsung

Galaxy S25 5G 128 GB: AR$ 2.272.868 (39 % off), con 9 cuotas sin interés.

Galaxy S25 Ultra 512 GB: AR$ 3.746.548 (38 % off) y 9 cuotas sin interés.

Xiaomi

Redmi Note 13 Pro 5G 512 GB: AR$ 935.000 (50 % off) y 9 cuotas sin interés.

Redmi 14C 256 GB: AR$ 416.598 (40 % off) y 9 cuotas sin interés.

Redmi Note 13 5G 256 GB: AR$ 629.500 (37 % off) y 9 cuotas sin interés.

Motorola

Moto Edge 50 Fusion 5G 256/8 GB: AR$ 807.690 (29 % off) y 9 cuotas sin interés.

Moto E14 2/64 GB: AR$ 249.999 (26 % off).

¿Cuándo conviene y cómo acceder?

Si buscás modelos de alta gama como los iPhone o Galaxy, esta es una oportunidad exclusiva por las rebajas de más del 50 %.

Motorola y Xiaomi ofrecen opciones más accesibles con buen descuento y financiación sin interés, ideal para presupuestos moderados.

Podés consultar y comprar desde el sitio web de Carrefour, en el apartado Electro y Tecnología, donde están disponibles todas las opciones y promociones vigentes.

Carrefour vuelve a posicionarse como un referente en ofertas tecnológicas con esta campaña, que combina precios competitivos, cuotas sin recargo y modelos actualizados. Perfecto para renovar celulares sin impactar demasiado el bolsillo.