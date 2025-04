Impacto por la fecha del lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S25 Edge

El Samsung Galaxy S25 Edge, el modelo más esperado del año, acumula retrasos. Desde el Unpacked de enero, donde no se anunció ninguna versión edge para competir con el iPhone ultrafino de Apple, no se informaron novedades de este esperado dispositivo. Sin embargo, parece que Samsung se está tomando su tiempo para adaptar el diseño de su Galaxy S más revolucionario y competir anticipándose al iPhone Air de Apple, que no planea ninguna presentación relacionada con sus smartphones hasta el verano europeo.