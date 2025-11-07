Flex, Fold y Flip: qué diferencias hay entre los celulares plegables de Samsung

Cada diseño de los celulares plegables de Samsung atiende a un perfil de usuario diferente: uno más compacto y estilizado, otro orientado a productividad y pantalla amplia, y el tercero que refuerza funciones adicionales de flexibilidad. Aquí repasamos qué distingue a cada categoría para ayudarte a elegir mejor.

¿Qué diferencias hay entre Flip, Fold y Flex?

1. Diseño y formato

El modelo Flip se pliega horizontalmente como una concha, lo que lo hace muy compacto al cerrarse y ideal para llevar en el bolsillo.

El modelo Fold adopta un formato de “libro”: al abrirse ofrece una gran pantalla interior, y al cerrarse sigue siendo usable como teléfono tradicional.

La etiqueta Flex no suele emplearse como nombre de modelo independiente, sino para destacar modos de uso “flexibles” en plegables (como el “modo Flex” que permite colocarlos parcialmente abiertos) o para subvariantes que enfatizan esa versatilidad.

2. Pantalla y experiencia de uso

En el Flip, la pantalla externa (cuando está cerrado) permite ver notificaciones, widgets o sacar selfies sin desplegar el equipo.

En el Fold, la pantalla interna es mucho más grande (cerca de 8″ en los más recientes) y busca sustituir una tablet en ciertos momentos.

En ambos casos, la bisagra y el mecanismo de plegado han sido refinados para reducir pliegues visibles, mejorar durabilidad y adaptar la interfaz a los modos de plegado.

3. Perfil de usuario y preferencia

Si querés un teléfono estilizado, portátil y fácil de guardar , el Flip es el que mejor se adapta.

Si buscás máximo espacio de pantalla, multitarea o reemplazar tablet , el Fold es más adecuado.

Si te interesa la flexibilidad de formas de uso (modo tent, videocall apoyado, bisagra avanzada), prestá atención a cómo Samsung aplica el término Flex en cada generación.

4. Precio y compromis­os

Generalmente, los Fold son más caros por su pantalla grande, más componentes y funciones orientadas a productividad.

Los Flip suelen costar menos dentro del segmento plegable, aunque siguen siendo premium.

Cada generación mejora la bisagra, materiales, duración de batería y resolución de pantalla, por lo que versiones más nuevas suben de precio.

¿Cuál conviene para vos?

Elegí Flip si buscás algo que se pliegue, que sea compacto, elegante y que uses principalmente como teléfono con mejoras.

Elegí Fold si el uso intensivo de pantalla (trabajo, estudio, contenido) y la multitarea pesan mucho para vos.

Revisá también los modelos que marcan “Flex” para ver si tienen extras que valorás (como pantalla externa más grande, bisagra mejorada o modo de apoyo abierto).

Los plegables de Samsung tienen tres grandes nombres: Flip, Fold y el adjetivo Flex para indicar versatilidad. No hay un “mejor absoluto”: todo depende del tamaño, forma, uso que le vas a dar y cuánto querés invertir. Conocer las diferencias clave te permite decidir el que mejor se ajusta a tu perfil y necesidades reales.