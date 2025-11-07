Flex, Fold y Flip: qué diferencias hay entre los celulares plegables de Samsung

Cada diseño de los celulares plegables de Samsung atiende a un perfil de usuario diferente: uno más compacto y estilizado, otro orientado a productividad y pantalla amplia, y el tercero que refuerza funciones adicionales de flexibilidad. Aquí repasamos qué distingue a cada categoría para ayudarte a elegir mejor.
¿Qué diferencias hay entre Flip, Fold y Flex?
1. Diseño y formato
-
El modelo Flip se pliega horizontalmente como una concha, lo que lo hace muy compacto al cerrarse y ideal para llevar en el bolsillo.
-
El modelo Fold adopta un formato de “libro”: al abrirse ofrece una gran pantalla interior, y al cerrarse sigue siendo usable como teléfono tradicional.
-
La etiqueta Flex no suele emplearse como nombre de modelo independiente, sino para destacar modos de uso “flexibles” en plegables (como el “modo Flex” que permite colocarlos parcialmente abiertos) o para subvariantes que enfatizan esa versatilidad.
2. Pantalla y experiencia de uso
-
En el Flip, la pantalla externa (cuando está cerrado) permite ver notificaciones, widgets o sacar selfies sin desplegar el equipo.
-
En el Fold, la pantalla interna es mucho más grande (cerca de 8″ en los más recientes) y busca sustituir una tablet en ciertos momentos.
-
En ambos casos, la bisagra y el mecanismo de plegado han sido refinados para reducir pliegues visibles, mejorar durabilidad y adaptar la interfaz a los modos de plegado.
3. Perfil de usuario y preferencia
-
Si querés un teléfono estilizado, portátil y fácil de guardar, el Flip es el que mejor se adapta.
-
Si buscás máximo espacio de pantalla, multitarea o reemplazar tablet, el Fold es más adecuado.
-
Si te interesa la flexibilidad de formas de uso (modo tent, videocall apoyado, bisagra avanzada), prestá atención a cómo Samsung aplica el término Flex en cada generación.
4. Precio y compromisos
-
Generalmente, los Fold son más caros por su pantalla grande, más componentes y funciones orientadas a productividad.
-
Los Flip suelen costar menos dentro del segmento plegable, aunque siguen siendo premium.
-
Cada generación mejora la bisagra, materiales, duración de batería y resolución de pantalla, por lo que versiones más nuevas suben de precio.
¿Cuál conviene para vos?
-
Elegí Flip si buscás algo que se pliegue, que sea compacto, elegante y que uses principalmente como teléfono con mejoras.
-
Elegí Fold si el uso intensivo de pantalla (trabajo, estudio, contenido) y la multitarea pesan mucho para vos.
-
Revisá también los modelos que marcan “Flex” para ver si tienen extras que valorás (como pantalla externa más grande, bisagra mejorada o modo de apoyo abierto).
Los plegables de Samsung tienen tres grandes nombres: Flip, Fold y el adjetivo Flex para indicar versatilidad. No hay un “mejor absoluto”: todo depende del tamaño, forma, uso que le vas a dar y cuánto querés invertir. Conocer las diferencias clave te permite decidir el que mejor se ajusta a tu perfil y necesidades reales.