¿Chau celulares? Impacto por el dispositivo que Mark Zuckerberg anunció como su reemplazo

El CEO de Meta , Mark Zuckerberg , presentó las nuevas Meta Quest 3S , unas increíbles gafas holográficas con tecnología avanzada que prometieron revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo digital. Durante el evento Meta Connect 2024 , el magnate aseguró que los smartphones podrían quedar obsoletos en un futuro no tan lejano, siendo reemplazados por estas gafas de realidad aumentada.

Según el fundador de Meta, los teléfonos actuales son limitados y generan distracciones, dificultando las interacciones cara a cara. En cambio, las gafas inteligentes permitirían una experiencia mucho más inmersiva y práctica, integrando herramientas digitales en el entorno real del usuario.

Con estos dispositivos, sería posible, por ejemplo, desplegar múltiples pantallas de trabajo virtuales en una cafetería, o incluso jugar un videojuego clásico sobre la mesa sin necesidad de un dispositivo físico adicional. Zuckerberg fue aún más allá al anticipar un cambio radical en los próximos años.

"Dentro de una década, muchas personas ya no llevarán teléfonos encima, harán todo desde sus gafas inteligentes", planteó el magnate. De esta manera, la apuesta de Meta con estas gafas de realidad aumentada busca convertirse en el siguiente paso natural de la transformación digital, integrando conectividad, entretenimiento y productividad en un único dispositivo portátil.

El fundador de Meta argumentó que los teléfonos actuales son limitados: “Son pequeños, generan distracciones y dificultan las interacciones cara a cara”. Con un precio inicial de u$s299,99, estos dispositivos podrían marcar el inicio de una nueva era tecnológica.

Las nuevas gafas Meta Quest 3S se exhibieron en el Meta Connect 2024.

Lula repudió la postura de Meta y afirmó que los países deben proteger su soberanía

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la soberanía de los países para regular a las empresas de redes sociales, al repudiar la decisión del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, de eliminar mecanismos de control de información falsa en Instagram y Facebook, en línea con la visión del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lo que queremos, en realidad, es que cada país tenga su soberanía protegida. No puede ser que una, dos o tres personas creen que pueden herir la soberanía de una nación", manifestó Lula da Silva ante los medios locales y remarcó: "Voy a hacer una reunión para discutir el tema Meta. Me parece gravísimo que haya personas que quieran que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad que el que comete un delito en la prensa escrita".

El Ministerio Público Federal de São Paulo solicitó a Meta de Brasil aclarar si los cambios en la política de moderación de contenidos se implementarán en Brasil. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, también dijo que la empresa deberá cumplir la ley brasileña, más allá de lo que calificó como "bravuconadas" de los directivos de las compañías.