5 celulares con funciones de gama alta a menos de 700 mil pesos

La clave está en saber qué buscar: 6 GB de RAM como mínimo, pantalla Full HD+ o mejor, batería de al menos 5.000 mAh y un fabricante que garantice actualizaciones de software durante varios años. Con eso claro, estos son los modelos de celular que mejor cumplen en ese rango de precio.

Samsung Galaxy A17 — $699.999

El Samsung Galaxy A17 es la oferta más equilibrada del fabricante en este rango. Su pantalla es de 6.7 pulgadas FHD+ Super AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco y protección Gorilla Glass Victus, que garantiza colores vivos y resistencia a golpes. La versión de 256 GB incluye Gemini Live, el asistente inteligente de Google que conecta aplicaciones y agiliza tareas cotidianas. Su mayor diferencial es el soporte: Samsung garantiza seis años de actualizaciones de seguridad, algo poco común en este segmento.

Moto g77 — $699.999

El moto g77 se enfoca en fotografía: su cámara de 108 MP es única en este rango de precios, con zoom sin pérdida de calidad de 3x. La pantalla Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco ofrece hasta cinco veces más brillo que modelos anteriores. La certificación de resistencia militar y protección contra el agua le dan un plus de durabilidad.

Moto g17 — $399.999

El moto g17 equipa cámara de 50 MP con sensor Sony LYTIA 600, lente ultra gran angular de 5 MP y cámara selfie de 32 MP, la más avanzada en un moto g. La pantalla Full HD+ y el sonido estéreo con Dolby Atmos lo convierten en una buena opción para consumir contenido multimedia.

Nubia Music 2 — $259.999

La opción más accesible del lote. El Nubia Music 2 destaca por su potente altavoz externo que supera ampliamente el volumen estándar del mercado, ideal para prescindir de auriculares. La herramienta Tap To Share facilita el intercambio de canciones de manera social y rápida. Es la opción para quien prioriza el audio por encima de todo lo demás.

Nubia Air — precio por debajo de $700.000

Para quienes buscan diseño compacto en lugar de especificaciones máximas, el Nubia Air es la alternativa de la marca en formato más pequeño, con un perfil fino y liviano que lo diferencia del resto del segmento. Es ideal para quienes buscan un equipo que no prácticamente no se sienta en los bolsillos.