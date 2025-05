Furor por los nuevos televisores LG con Apple TV+ a precio bajísimo

Una importante marca de televisores ofrece tres meses de acceso ilimitado a la plataforma de contenidos de Apple TV+.

Una importante empresa fabricante de electrodomésticos ofrece a los clientes que compren una televisión una promoción para contratar Apple TV+ a un precio especial por tiempo limitado. Aquellos que adquieran un LG Smart Screen podrán disfrutar de acceso a una amplia selección de producciones de “Apple Originals”, así como series y películas destacadas por 2.99 dólares al mes durante 90 días.

De esta manera, la marca LG Electronics ofrece tres meses de acceso ilimitado a la plataforma “Apple Originals y más” por casi 3 dólares al mes siempre que adquieran su LG Smart TV durante el periodo de vigencia de la promo. “La oferta está disponible dentro de la aplicación Apple TV de los televisores inteligentes LG 4K y 8K compatibles (modelos de 2018 y posteriores)”, explicó la firma.

Además, cabe mencionar que entran en la promoción los modelos de pantalla de estilo de vida StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go, los monitores inteligentes LG MyView y los proyectores LG CineBeam. “Los televisores líderes en la industria de LG cuentan con Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer un excelente entretenimiento en el hogar, y los usuarios de LG Smart TV pueden disfrutar de Apple TV+ en 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos”, explicó la empresa.

Del mismo modo, señalaron que los televisores premium son compatibles con Dolby Vision y Filmmaker Mode, los cuales permite “una experiencia cinematográfica disponible con los títulos de Apple TV+ masterizados en Dolby Vision”. Un dato clave a recordar es que la oferta para la suscripción es por tiempo limitado y estará vigente hasta el próximo 7 de julio.

LG ofrece tres meses de precio especial en la suscripción de Apple TV+ con la compra de un televisor..

Las producciones que se pueden ver en Apple TV+ con los televisores LG

Los clientes que accedan a la oferta podrán disfrutar de series de drama y comedia premium galardonadas, películas, documentales innovadores y entretenimiento para niños y familias, incluido el fenómeno cultural Severance, éxitos de ciencia ficción como Silo, comedias aclamadas como "The Studio", dramas convincentes como The Morning Show y Your Friends & Neighbors, y películas de éxito mundial como The Gorge, The Instigators, Wolfs, The Family Plan y más. Además, Apple TV+ ofrece series galardonadas para niños y familias, incluyendo Jane y Stillwater, y los queridos originales de Peanuts.

“LG se compromete a elevar la experiencia de visualización a una nueva altura ofreciendo una amplia gama de contenido y servicios, una calidad de imagen líder en su clase y un audio envolvente. Los usuarios de LG Smart TV pueden acceder sin esfuerzo a la gama completa de contenido y servicios ofrecidos por los televisores inteligentes LG con la plataforma webOS versátil y fácil de usar”, cerró un comunicado de la empresa de tecnología.