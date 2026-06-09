FOTO DE ARCHIVO. La ilustración muestra el logotipo de Anthropic.

Por Deepa Seetharaman y Zaheer ​Kachwala

9 jun (Reuters) - Anthropic está lanzando una versión pública de su modelo de IA Mythos, pero con medidas ‌de seguridad que impiden ‌su uso en ámbitos de riesgo, como la ciberseguridad, después de que una presentación preliminar a principios de este año causó revuelo en todo el mundo por su capacidad para detectar fallos de software.

El nuevo Claude Fable 5 es el modelo más potente que Anthropic ha creado hasta ​la fecha para ⁠un uso general, dijo el martes la empresa emergente, ‌que destacó su rendimiento en ingeniería de software ⁠y análisis.

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Hasta ahora, Anthropic ha limitado ⁠el acceso a un grupo de unas 200 organizaciones, incluido el Gobierno de Estados Unidos, en el marco del programa Glasswing, ⁠tras anunciar en abril que Mythos había descubierto ​miles de vulnerabilidades de software.

Ofrecer sus capacidades ‌de forma más amplia podría ‌permitir a la empresa, valorada en 965.000 millones de ⁠dólares, prolongar el impulso que ha elevado su valoración por encima de la de su rival OpenAI, justo cuando las dos compañías, situadas en el centro de la ​industria de ‌la IA, compiten por salir a bolsa.

La compañía dijo que había realizado pruebas exhaustivas para garantizar que los usuarios no pudieran manipular el nuevo modelo para eludir sus directrices y realizar acciones restringidas.

"Supongamos ⁠que soy un estudiante universitario que le pide al modelo que me ayude a encontrar vulnerabilidades cibernéticas en un paquete o código X. El modelo se negaría y Fable 5 recurriría a Opus 4.8 para obtener una respuesta", explicó a Reuters Dianne Penn, directora de gestión de productos, investigación y laboratorios ‌de Anthropic.

Fable 5 será un modelo más caro, pero realiza las tareas con un menor uso de tokens, lo que reduce el costo total por tarea, según los primeros comentarios de los clientes, señaló Penn.

Anthropic también señaló que los usuarios que ‌hayan tenido acceso a la versión preliminar de Claude Mythos, la versión sin medidas de seguridad, podrían actualizar a la nueva ‌Claude Mythos 5.

El ⁠precio de ambos modelos es de 10 dólares por millón de tokens de entrada y ​50 dólares por millón de tokens de salida, según la empresa.

Con información de Reuters