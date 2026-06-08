Alphabet encarga a Intel la fabricación de tres millones de chips, según The Information

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Intel y la placa base de un computador

Google, ​filial de Alphabet, ha encargado a Intel la fabricación de más de tres millones ‌de unidades de ‌procesamiento tensorial en 2028, informó el lunes The Information, citando a personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Nvidia también está evaluando si la tecnología de Intel puede utilizarse para fabricar un procesador que combine cuatro chips ​gráficos en ⁠una sola unidad, aunque aún no ha ‌realizado ningún pedido a la empresa, ⁠según el informe.

Las acciones ⁠de Intel se disparaban más de un 9% en las primeras operaciones, lo que se sumará ⁠al alza de casi el 169% ​registrada en lo que va ‌de año, gracias a ‌los indicios de un progreso constante en ⁠la recuperación de la empresa desde que Lip-Bu Tan tomó el timón.

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Intel se negó a comentar el informe, mientras que Alphabet ​y ‌Nvidia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente la información.

El posible pedido de chips de inteligencia artificial ⁠propios de Google reforzaría el negocio de fabricación de chips por contrato de Intel y se produce en un momento en que la empresa intenta recuperar la corona que perdió frente a la taiwanesa TSMC tras años de ‌errores de gestión.

Sin embargo, el aumento vertiginoso de la demanda de chips debido al auge de la IA ha dejado a TSMC con dificultades para satisfacer la demanda. Esa escasez de ‌capacidad ha llevado a varias empresas importantes de diseño de chips de IA a recurrir a ‌Intel, según ⁠The Information.

Desde que Tan asumió el cargo, Intel ha conseguido miles ​de millones de dólares en inversiones del Gobierno estadounidense, Nvidia y SoftBank.

Con información de Reuters