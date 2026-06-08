Alphabet encarga a Intel la fabricación de tres millones de chips, según The Information

Google, filial de Alphabet, ha encargado a Intel la fabricación de más de tres millones de unidades de procesamiento tensorial en 2028, informó el lunes The Information, citando a personas con conocimiento directo de las negociaciones.
Nvidia también está evaluando si la tecnología de Intel puede utilizarse para fabricar un procesador que combine cuatro chips gráficos en una sola unidad, aunque aún no ha realizado ningún pedido a la empresa, según el informe.
Las acciones de Intel se disparaban más de un 9% en las primeras operaciones, lo que se sumará al alza de casi el 169% registrada en lo que va de año, gracias a los indicios de un progreso constante en la recuperación de la empresa desde que Lip-Bu Tan tomó el timón.
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Intel se negó a comentar el informe, mientras que Alphabet y Nvidia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Reuters no ha podido verificar de forma independiente la información.
El posible pedido de chips de inteligencia artificial propios de Google reforzaría el negocio de fabricación de chips por contrato de Intel y se produce en un momento en que la empresa intenta recuperar la corona que perdió frente a la taiwanesa TSMC tras años de errores de gestión.
Sin embargo, el aumento vertiginoso de la demanda de chips debido al auge de la IA ha dejado a TSMC con dificultades para satisfacer la demanda. Esa escasez de capacidad ha llevado a varias empresas importantes de diseño de chips de IA a recurrir a Intel, según The Information.
Desde que Tan asumió el cargo, Intel ha conseguido miles de millones de dólares en inversiones del Gobierno estadounidense, Nvidia y SoftBank.
Con información de Reuters