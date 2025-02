Chau aviones: Elon Musk planea cruzar el Atlántico en menos de 1 hora

Conocé la idea de Musk para viajes ultrarrápidos bajo el mar.

Elon Musk, el multimillonario visionario detrás de empresas como Tesla y SpaceX, no deja de sacudir al mundo con sus propuestas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Esta vez, un túnel submarino que conectaría Londres con Nueva York, permitiendo cruzar el Atlántico en menos de una hora. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre este proyecto que podría cambiar el transporte global para siempre.

¿Cómo funcionaría este túnel submarino?

La idea de Musk se basa en un sistema de transporte de alta velocidad que utiliza un túnel de vacío. Básicamente, se elimina casi todo el aire dentro de un tubo cerrado para reducir la resistencia aerodinámica. Esto permite que las cápsulas presurizadas que viajan dentro del túnel alcancen velocidades de hasta 4.828 km/h. Por ejemplo, hoy un vuelo entre Londres y Nueva York tarda alrededor de siete horas. Con este sistema, el viaje se reduciría a apenas 54 minutos.

El concepto no es del todo nuevo. Musk ya había presentado el Hyperloop, un sistema de transporte terrestre que utiliza cápsulas en tubos al vacío para moverse a altas velocidades. Sin embargo, este túnel submarino sería una extensión de esa idea, llevándola a un nivel completamente nuevo.

¿Qué beneficios traería?

Más allá de la velocidad, este proyecto podría revolucionar el comercio, el turismo y las relaciones internacionales. Imaginate poder viajar de Buenos Aires a Madrid en un tiempo récord, o que productos argentinos lleguen a Europa en cuestión de horas. Las distancias que hoy nos parecen enormes se reducirían drásticamente, abriendo un mundo de posibilidades.

El túnel submarino que podría reemplazar los vuelos.

Además, al no depender de aviones, se reduciría el impacto ambiental asociado a la aviación comercial, uno de los sectores más contaminantes del mundo. Aunque, claro, esto no significa que el proyecto no tenga sus propios desafíos ecológicos.

Los desafíos del proyecto de Musk

Construir un túnel submarino de esta magnitud implica desafíos técnicos, financieros y ambientales enormes. Para empezar, estamos hablando de una infraestructura que debe soportar condiciones extremas bajo el océano Atlántico. La presión del agua, las corrientes marinas y los posibles impactos en los ecosistemas marinos son solo algunos de los obstáculos a superar.

En cuanto al costo, aunque se habla de una inversión inicial de 20.000 millones de dólares, los expertos estiman que el precio final podría ser mucho mayor. Musk tiene un historial de llevar a cabo proyectos ambiciosos, como los cohetes reutilizables de SpaceX, pero este túnel submarino sería, sin duda, su apuesta más grande hasta ahora.

¿Es realmente posible?

Elon Musk nos tiene acostumbrados a ideas que desafían lo establecido, y este túnel submarino no es la excepción.

La idea de cruzar el Atlántico en menos de una hora suena increíble, pero no es imposible. Musk ya demostró ser capaz de convertir sus ideas en realidad, aunque muchas veces enfrentándose a críticas y escepticismo. Si hay alguien que podría lograrlo, es él. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra. Este proyecto está en una etapa muy temprana y todavía hay muchos interrogantes por resolver. Desde la financiación hasta los impactos ambientales, hay mucho que discutir antes de que podamos ver este túnel submarino en funcionamiento.